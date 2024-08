Ikea stworzyła nową platformę. Taki trochę Vinted, tylko z meblami

Sieć szwedzkich sklepów z meblami i innymi artykułami dla domu ma nowy pomysł. Ikea uruchomiła marketplace, który ułatwi klientom sprzedaż używanych mebli. Pierwsze testy w dwóch miastach Europy już się rozpoczęły.

Ikea już teraz stara się być eko

Ikea to jeden z największych producentów i sprzedawców mebli oraz artykułów dekoracyjnych do pomieszczeń. Na półkach spotkamy nawet elektronikę, ładowarki w dobrych cenach czy produkty smart. Chyba nie trzeba wymieniać, co jeszcze tam znajdziemy – praktycznie wszystko, co jest nam potrzebne do mieszkania.

Poza produktami nowymi, w szwedzkich sklepach znajdziemy także używane. Firma dość mocno angażuje się w ochronę klimatu, bardziej zrównoważony sposób użycia materiałów i jednocześnie zachęca do skorzystania z usługi Oddaj i Zyskaj.

Rzeczy oddane są gromadzone w wydzielonej części obiektu w tzw. dziale Okazje na Okrągło. Można przeglądać je również na stronie internetowej wraz z rzeczywistymi zdjęciami ewentualnych uszkodzeń czy adnotacjami, takimi jak „brak opakowania”. Po dokonaniu wyboru rzecz podlega 24-godzinnej rezerwacji. Wśród produktów znajdziemy nie tylko artykuły typowo dekoracyjne i meble, które ktoś odsprzedał lub oddał Ikei, ale także powystawowe.

Teraz szwedzka sieć chce iść jeszcze dalej i uprościć klientom sprzedaż mebli. Posłużyć ma do tego nowa platforma, która póki co została testowo uruchomiona w dwóch europejskich miastach. Planem Ikei jest udostępnienie jej na całym świecie. Jak ma działać?

Jak działa nowa platforma Ikea Preowned?

Ikea Preowned to nowy pomysł szwedzkiej sieci meblarskiej. Stworzony serwis to internetowa platforma handlowa, która ma pozwolić na wystawianie używanych i niechcianych produktów, podobnie jak eBay czy Vinted. Według Jespera Brodina – dyrektora naczelnego Ingka, czyli operatora sklepów tej sieciówki – sprzedaż bezpośrednia mebli pomiędzy klientami Ikei ma większy udział w rynku niż nowych.

Wygląda na to, że platforma jest łatwa w użytku. Jak wynika z informacji, przekazanych przez Financial Times, zadaniem klienta jest przesłanie zdjęć oraz propozycji ceny. Resztą zajmie się sztuczna inteligencja, korzystająca z bazy danych Ikei. AI wprowadzi własne zdjęcia produktów, a także wymiary. Kupujący ma odbierać meble bezpośrednio od wystawiającego, sprzedający zaś otrzymuje pieniądze lub bon od Ikei z 15% premią.

Ikea Preowned wystartowała w formie testowej na terenie Madrytu i Oslo. Póki co dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne, jednak przedstawiciel wspomniał, że sieciówka mogłaby pobierać „symboliczną, skromną opłatę”. W planach jest udostępnienie platformy na całym świecie.