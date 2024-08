Plus zwiększył zasięg. Zmieni się też jego aplikacja

Plus przekazał dobrą wiadomość zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów – zwiększył liczbę adresów, których mieszkańcy będą mogli wykupić dostęp do internetu światłowodowego. Ponadto operator zapowiedział aktualizację swojej aplikacji na urządzenia mobilne.

Światłowód Plusa i Netii dostępny dla 2,1 mln kolejnych klientów

Polkomtel poinformował, że Netia, będąca częścią Grupy Polsat Plus, podpisała umowę o współpracy z operatorem hurtowym Polski Światłowód Otwarty. Dzięki temu zarówno Netia, jak i Plus zyskają dostęp do infrastruktury internetowej, należącej do PŚO, a tym samym możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu światłowodowego kolejnym klientom.

Usługi hurtowe będą udostępniane w modelu BSA (bitstream access). Dzięki podpisanej umowie Netia i Plus zwiększyły zasięg swojego internetu światłowodowego o 2,1 mln mieszkań i domów. Warto wspomnieć, że 50% udziałów w spółce Polski Światłowód Otwarty ma P4 Sp. z o.o., czyli… operator sieci Play.

Za sprawą nawiązania współpracy z PŚO światłowód Netii i Plusa będzie docierał do już ponad 10 mln mieszkań i domów oraz 23 milionów mieszkańców Polski. Z tego ponad 8 milionów gospodarstw domowych i 19 milionów mieszkańców Polski znajdzie się w zasięgu światłowodu o prędkości do 1 Gbit/s.

Polski Światłowód Otwarty współpracuje również z T-Mobile i do 2028 chce zwiększać rocznie zasięg o kolejne 2 miliony gospodarstw domowych. Docelowo planuje, by jego światłowód był dostępny dla ponad 6 mln adresów.

Aktualizacja aplikacji iPlus. Pojawią się nowe funkcje

Operator zapowiedział również kolejną aktualizację swojej aplikacji na urządzenia mobilne, która w marcu doczekała się znacznego liftingu. Tym razem zmiana nie będzie tak samo ogromna, ale z pewnością nie mniej istotna, szczególnie dla klientów, którzy posiadają więcej usług z oferty GPP.

Od 30 sierpnia 2024 roku będzie obowiązywał nowy regulamin, który wprowadzi nowe funkcje do aplikacji, w tym możliwość wyświetlenia w programie operatora informacji o usługach świadczonych przez Cyfrowy Polsat S.A. w ramach Konta PolsatBox.pl (po wyrażeniu zgody przez klienta) oraz związanych z tym wysokości należności w bieżącym okresie rozliczeniowym i terminu płatności rachunku.

Regulamin usługi „iPlus Aplikacyjny” od 30 sierpnia 2024 roku (w formacie PDF)