Acer prezentuje nowe laptopy. Duża różnorodność i długi czas działania

Podczas targów CES 2025 firma Acer zaprezentowała uniwersalne laptopy z serii Aspire i Swift oraz gamingowe modele spod znaku Nitro V i Predator Helios. Dla wszystkich charakterystyczny jest długi czas działania. A czym poza tym mogą się pochwalić?

Ekologiczny laptop Acer Aspire Vero w nowej wersji

Wśród nowości znajduje się laptop Acer Aspire Vero 16 (AV16-71P) – najnowszy z rodziny ekologicznych modeli. Został zaprojektowany tak, by dążyć do neutralności węglowej przez cały cykl życia, stąd między innymi szerokie wykorzystanie materiałów biopochodnych i recyklingowanych. Producent zwraca także uwagę na konstrukcję, która nie tylko jest trwała (o czym informuje certyfikat MIL-STD-810H), ale też ułatwia ewentualne naprawy.

Acer Aspire Vero 16 (fot. Acer)

Jeśli chodzi o wnętrze, to w serii Aspire Vero 16 wykorzystano procesory z serii Intel Core Ultra 200H, z którymi współpracują maksymalnie 32 GB RAM i 2 TB pamięci masowej. Treści zaś wyświetlane są na 16-calowym wyświetlaczu o rozdzielczości 1920×1200 pikseli.

Uniwersalne laptopy Acer Swift Go – 14 lub 16 cali

Dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej wydajności połączonej z pierwszorzędną mobilnością, powstały natomiast 14- i 16-calowe laptopy z serii Acer Swift Go. Bazą są dla nich procesory Intel Core Ultra 200H współpracujące z maksymalnie 32 GB pamięci operacyjnej i dyskami SSD o pojemności do 2 TB.

Acer Swift Go 14 po lewej i Swift Go 16 po prawej (fot. Acer)

Olbrzymim atutem tych modeli ma być czas działania mogący przekroczyć nawet 27 godzin. Nie bez znaczenia jest też obsługa technologii Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a w kontekście bezpieczeństwa – skaner linii papilarnych. Do tego dochodzi kilka typów wyświetlacza do wyboru (w tym OLED o rozdzielczości 3K i dotykowy IPS o rozdzielczości 2K), a wisienką na torcie jest 180-stopniowy zawias.

Acer Swift Go 14 Acer Swift Go 16 Procesor Do Intel Core Ultra 9 285H Do Intel Core Ultra 9 285H RAM Do 32 GB LPDDR5X Do 32 GB LPDDR5X SSD Do 1 TB Do 2 TB Wyświetlacz 14 cali, OLED (2880×1800)

lub

14 cali, OLED (1920×1200)

lub

14 cali, dotykowy, IPS (1920×1200) 16 cali, OLED (2880×1800)

lub

16 cali, IPS (2880×1800)

lub

16 cali, dotykowy, IPS (1920×1200) Łączność 2x Thunderbolt (C), 2x USB (A), 1x HDMI 2.1 / Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 2x Thunderbolt (C), 2x USB (A), 1x HDMI 2.1 / Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Akumulator (czas pracy) 75 Wh (do 27,5 godz.) 75 Wh (do 22,3 godz.) Wymiary 313 × 229 × 16,4 mm 356 × 249 × 16,6 mm Waga 1,3 kg 1,5 kg

Laptopy klasy Copilot+, czyli Acer stawia na AI

Równocześnie na rynku zadebiutują laptopy Acer Swift Go AI – zgodnie z nazwą przystosowane do lokalnej obsługi sztucznej inteligencji. To komputery klasy Copilot+ PC napędzane procesorami AMD Ryzen AI 300, oferującymi nawet 50 TOPS mocy obliczeniowej właśnie na potrzeby sztucznej inteligencji.

Acer Swift Go AI (fot. Acer)

Dostępne w wersjach 14- i 16-calowych laptopy Swift Go AI charakteryzują się obudowami z anodowanego aluminium, skrywającymi w sobie wydajne podzespoły i akumulatory zapewniające blisko 25 godzin pracy między ładowaniami. Do tego mają jeszcze wyświetlacze OLED o rozdzielczości 3K, szerokie gamy złączy i głośniki z DTS:X Ultra.

Jeśli interesuje Cię laptop klasy Copilot+, ale preferujesz procesory Intela, to Twoją uwagę może przykuć 14-calowy Acer Aspire 14 AI. Pozostałe elementy jego specyfikacji są podobne do tych w Swiftach, choć trzeba liczyć się z niższym standardem Wi-Fi (6E, a nie 7) i obudową wykonaną z tworzywa sztucznego.

Acer Swift Go 14 AI Acer Swift Go 16 AI Acer Aspire 14 AI Procesor Do AMD Ryzen AI 7 350 Do AMD Ryzen AI 7 350 Do Intel Core Ultra 7 258V RAM Do 32 GB LPDDR5X Do 32 GB LPDDR5X Do 32 GB LPDDR5X SSD Do 1 TB Do 2 TB Do 1 TB Wyświetlacz 14 cali, OLED (2880×1800)

lub

14 cali, OLED (1920×1200)

lub

14 cali, dotykowy, IPS (1920×1200) 16 cali, OLED (2880×1800)

lub

16 cali, OLED (1920×1200)

lub

16 cali, dotykowy, IPS (1920×1200) 14 cali, OLED (1920×1200)

lub

14 cali, dotykowy, IPS (1920×1200) Łączność 2x USB (C), 2x USB (A), 1x HDMI 2.1 / Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 2x USB (C), 2x USB (A), 1x HDMI 2.1 / Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 2x Thunderbolt (C), 2x USB (A), 1x HDMI 2.1 / Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Akumulator (czas pracy) ? Wh (do 24,9 godz.) ? Wh (do 18 godz.) 65 Wh (do 22 godz.) Wymiary 313 × 229 × 16,4 mm 356 × 249 × 16,6 mm 319 × 225 × 16,9 mm Waga 1,3 kg 1,5 kg 1,4 kg

Nowe laptopy Acer Nitro V. Coś ciekawego dla graczy?

Prezentując swoje nowości, Acer nie zapomniał też o graczach. Dla tych mniej wymagających przygotował odświeżoną serię Nitro V, na którą składają się modele o przekątnych 14, 15, 16 i 17 cali – wszystkie gotowe nie tylko na najnowsze gry, ale też sztuczną inteligencję (stąd dopiski AI w ich nazwach). Podobnie jak wcześniej przedstawione komputery, należą do kategorii Copilot+ PC.

Acer Nitro V AI (fot. Acer)

Sercami nowych laptopów są procesory z rodziny AMD Ryzen AI 300, którym towarzyszą karty graficzne Nvidia GeForce RTX serii 4000, wraz z maksymalnie 32 GB RAM i 2 TB pamięci masowej. Mają też wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania sięgającej 180 Hz.

Acer Nitro V 14 AI Acer Nitro V 15 AI Acer Nitro V 16 AI Acer Nitro V 17 AI Procesor Do AMD Ryzen AI 7 350 Do AMD Ryzen 7 8845HS Do AMD Ryzen AI 7 350 Do AMD Ryzen AI 7 350 Grafika Nvidia GeForce RTX 4050 Nvidia GeForce RTX 4050 Nvidia GeForce RTX 4050 Nvidia GeForce RTX 4050 RAM Do 32 GB LPDDR5X Do 32 GB LPDDR5X Do 32 GB LPDDR5X Do 32 GB LPDDR5X SSD Do 2 TB Do 2 TB Do 2 TB Do 2 TB Wyświetlacz 14,5 cala, 165 Hz (2560×1600)

lub

14,5 cala, 120 Hz (1920×1200) 15,6 cala, 165 Hz (1920×1080)

lub

15,6 cala, 180 Hz (1920×1080) 16 cali, 180 Hz (2560×1600)

lub

16 cali, 180 Hz (1920×1200)

lub

16 cali, 165 Hz (1920×1200) 17,3 cala, 165 Hz (2560×1440)

lub

17,3 cala, 180 Hz (1920×1080) Łączność 1x USB (C), 2x USB (A), 1x HDMI 2.1, 1x LAN / Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 1x USB-C, 3x USB (A), 1x HDMI, 1x LAN / Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 1x USB (C), 2x USB (A), 1x HDMI 2.1, 1x LAN / Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 1x USB (C), 2x USB (A), 1x HDMI 2.1, 1x LAN / Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Akumulator (czas pracy) 76 Wh Do 57 Wh 76 Wh 76 Wh Wymiary 326 × 237 × 21,9 mm 362 × 240 × 23,5 mm 360 × 276 × 24,5 mm 401 × 276 × 24 mm Waga 1,6 kg 2,1 kg 2,45 kg 3 kg

Laptopy dla hardkorowych graczy. Oto Predator na rok 2025

Z kolei hardkorowi gracze mogą zwrócić uwagę na najnowsze laptopy z serii Predator. Ich zestawienie otwiera Acer Predator Helios Neo 16S AI – wyjątkowo smukły jak na gamingowy sprzęt, bo mający jedynie 19,9 mm grubości. Mimo to (w zależności od konfiguracji) ma w środku takie podzespoły, jak procesor Intel Core Ultra 9 275HX, karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5070 Ti oraz nawet 32 GB pamięci operacyjnej. Obraz wyświetlać może zaś na 16-calowym wyświetlaczu OLED o częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasie reakcji na poziomie 1 ms.

Acer Predator Helios Neo 16S AI (fot. Acer)

Obok niego na rynku debiutują laptopy Acer Predator Helios 16 AI i Predator Helios 18 AI. One także mają na swoich pokładach topowe procesory Intela, z którymi współpracować może nawet GeForce RTX 5090 – najwydajniejszy układ graficzny w najnowszej rodzinie Nvidii. Laptopy dokładają do tego nawet 192 GB RAM, mnóstwo pamięci masowej, zaawansowane układy chłodzenia, klawiatury mechaniczne i pierwszoligowe wyświetlacze.

Acer Predator Helios AI (fot. Acer)

Poniżej możesz zerknąć na podsumowanie i porównanie specyfikacji.

Acer Predator Helios Neo 16S AI Acer Predator Helios 16 AI Acer Predator Helios 18 AI Procesor Do Intel Core Ultra 9 275HX Do Intel Core Ultra 9 275HX Do Intel Core Ultra 9 275HX Grafika Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Do Nvidia GeForce RTX 5090 Do Nvidia GeForce RTX 5090 RAM Do 32 GB DDR5 Do 64 GB DDR5 Do 192 GB DDR5 SSD Do 2 TB Do 4 TB Do 6 TB Wyświetlacz 16 cali, OLED, 240 Hz (2560×1600)

lub

16 cali, OLED, 165 Hz (2560×1600) 16 cali, OLED, 240 Hz (2560×1600) 18 cali, Mini LED, 240 Hz (2560×1600)

lub

18 cali, Mini LED, 120 Hz (2560×1600) Łączność Thunderbolt (C), LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Thunderbolt (C), LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Thunderbolt (C), LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Akumulator (czas pracy) 76 Wh 90 Wh 99 Wh Wymiary 357 × 276 × 19,9 mm 357 × 280 × 27,7 mm 401 × 308 × 29,6 mm Waga 2,3 kg 2,7 kg 3,2 kg

Znamy też ceny. Ile kosztują laptopy Acer w 2025 roku?

Wszystkie zaprezentowane laptopy wejdą do sprzedaży w Europie na przestrzeni najbliższych miesięcy. Ich ceny przedstawiają się następująco: