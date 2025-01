Acer wypuszcza nowe konsole – w tym „XXL”

Kiedy kupowałem dla siebie Nintendo Switch w 2018 roku, uważałem, że ekran o przekątnej 6,2 cala wystarczy do grania w trybie przenośnym. Patrząc na nową konsolę Acer Nitro Blaze 11, aż mi zmiękły kolana.

Specyfikacja Acer Nitro Blaze 8 i Nitro Blaze 11

U swoich podstaw nowe konsole przenośne Acer Nitro Blaze opierają się na tych samych podzespołach, co model zaprezentowany we wrześniu 2024 roku. Sercem pozostał zatem APU AMD oparty na procesorze Ryzen 7 8840HS i układzie graficznym Radeon 780M. Nie dokonano także zmian w kwestii pamięci – nadal użytkownik otrzymuje 16 GB RAM LPDDR5X o prędkości 7500 MT/s i maksymalnie 2 TB miejsca na dane. Sekcja łączności opiera się natomiast na Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i 4 gniazdach: 1xUSB4, 1xUSB-C, 1xUSB-A i gnieździe microSD.

Acer Nitro Blaze 8 (Źródło: Acer)

Dodając do oferty Acer Nitro Blaze 8 i Nitro Blaze 11, producent osiągnął ciekawy efekt. Pierwsze kwestia dotyczy dostępnych urządzeń – pomimo wejścia na rynek handheldów dość późno, firma ma teraz aż trzy modele w ofercie i w tej kwestii może jej dorównać tylko Lenovo. Druga kwestia wiąże się z Nitro Blaze 11 – to pierwszy tak duży handheld na rynku i jego parametry wyglądają w tej kwestii przerażająco.

Konsole na każde dłonie

Nazwy nowych konsoli Acera mogą być jednak trochę mylące – Acer Nitro Blaze 8 otrzymał większy niż wskazuje na to nazwa, bo 8,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości WQXGA (2560 x 1600 pikseli) i maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz z 10-punktowym panelem dotykowym i 97% pokryciem palety barw DCI-P3. Nitro Blaze 11 nie dociąga za to do pełnej „jedenastki” – to matryca IPS o przekątnej 10,95 cala, również o rozdzielczości WQXGA, „tylko” z odświeżaniem 120 Hz, ale za to z 98% pokryciem DCI-P3.

Acer Nitro Blaze 11 (Źródło: Acer)

Pisząc o Nitro Blaze 7, zwróciłem uwagę na jego filigranowość względem konkurencji, czyli m.in. Lenovo Legion Go czy Steam Deck OLED. Jak sprawa ma się w przypadku nowych modeli? Najlepiej wyjaśni Wam to tabelka:

Steam Deck OLED Lenovo Legion Go Acer Nitro Blaze 7 Acer Nitro Blaze 8 Acer Nitro Blaze 11 Ekran 7,4″ 8,8″ 7″ 8,8″ 10,95″ Długość 29,8 cm 29,8 cm 25,6 cm 30,5 cm 36,4 cm Szerokość 11,7 cm 13,1 cm 11,3 cm 13,4 cm 17,1 cm Wysokość 4,9 cm 4,07 cm 2,25 cm 2,2 cm 1,59 cm Waga 669 gramów 854 gramy 670 gramów 720 gramów 1050 gramów

O ile Nitro Blaze 8 prezentuje się jak kompromis w kwestii kompaktowości, o tyle Nitro Blaze 11 to prawdziwe bydlę o wadze ponad 1 kilograma – to już podchodzi pod trzymanie w rękach małego laptopa lub ultrabooka. Niemniej jednak to właśnie ten model prezentuje się najciekawiej i odpowie na pytanie, czy tak duże „przenośne konsole” mają racje bytu, czy jednak lepiej już spakować do plecaka laptop z padem. Na pewno pomocny będzie fakt, że podobnie jak w Legion Go czy Nintendo Switch, ekran można postawić na stopce i odpiąć kontrolery po bokach.

Na marginesie dodam także, że Acer zaprezentował pad do smartfonów. Zwą go Nitro Mobile Gaming Controller, współpracuje z Androidem i iOS, podpiąć go można do maksymalnie 8,3-calowych ekranów i oferuje obsługę 18 W szybkiego ładowania pass-through.

Acer Nitro Mobile Gaming Controller

Gamingowy kalendarz i ceny ww. sprzętów Acera prezentują się następująco: