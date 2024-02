Nie do wiary, Plus ZNOWU to zrobił!

Co jak co, ale promocje na sprzęt to Plus umie robić wybitne. Operator ogłosił kolejną specjalną ofertę, dzięki której będzie można kupić wybrane smartfony w najniższych cenach na rynku. Trzeba jednak spełnić jeden warunek.

„Wakacje od rat” w Plusie

Według obiegowej opinii nie opłaca się kupować urządzeń u operatorów, lecz w przypadku Plusa nie można się z nią zgodzić, gdyż regularnie przygotowuje on promocje, dzięki którym można kupić różne sprzęty w naprawdę atrakcyjnych cenach. Jednym z ostatnich przykładów jest walentynkowa promocja, a teraz do listy dopisujemy kolejny.

Operator ogłosił dziś nową promocję o nazwie Wakacje od rat. W jej ramach można odroczyć płatność pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Podobnymi ofertami od dawna regularnie kuszą popularne sklepy z elektroniką, szczególnie RTV Euro AGD i Media Expert, więc jej zasady powinny być dla klientów znajome.

Gwoli formalności wyjaśnimy jednak, że chodzi o to, że w przypadku rozłożenia płatności za urządzenie na raty (do wyboru 12, 24 lub 36 rat), termin płatności pierwszej raty odroczony zostanie o 6 miesięcy, tj. klient zacznie płacić raty za sprzęt dopiero od 7. miesiąca trwania umowy. Co ważne: operator nie zapłaci żadnych rat za klienta, jak czasami mają to w zwyczaju robić sieci elektromarketów. Po prostu zacznie doliczać ratę do rachunku za usługi telekomunikacyjne po upływie pół roku.

Najtańsze smartfony w Plusie

Przy okazji promocji Wakacje od rat Plus obniżył ceny trzech modeli smartfonów. Podawane przez operatora ceny są aktualnie najniższe na rynku. Taniej kupicie:

Oprócz wyżej wymienionych, można kupić też inny telefon – Plus informuje, że klienci mają do wyboru ponad 80 różnych modeli. Warunkiem skorzystania z promocji Wakacje od rat jest podpisanie umowy abonamentowej i wykupienie usługi Serwis Urządzenia Premium 24. Trzeba jednak pamiętać, że oferta będzie dostępna od 19 lutego 2024 roku wyłącznie w salonach stacjonarnych.

Informacyjnie wypada jeszcze dodać, że miesięczna opłata za usługę Serwis Urządzenia Premium 24 wynosi 20 złotych miesięcznie. Gwarantuje ona jedną naprawę na 12 miesięcy do wartości urządzenia oraz obejmuje naprawę uszkodzeń i skutków zalania wodą.