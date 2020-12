Plus wprowadza do sprzedaży dwie nowe usługi serwisowe dla swoich klientów

Elektronika jest zawodna i nigdy nie ma 100% pewności, że będzie służyła bezproblemowo przez cały okres użytkowania. Dobrym pomysłem może być więc skorzystanie z dodatkowej ochrony, a taką właśnie wprowadza do sprzedaży Plus. Klienci będą mogli wybrać jeden z dwóch pakietów.

Plus – Serwis Urządzenia SIM (cennik)

Jest to usługa, dedykowana używanym smartfonom, niezależnie od tego, czy zostały one kupione w Plusie, czy w innym kanale dystrybucji. Warunkiem skorzystania z tej oferty jest jednak to, że urządzenie, które ma być objęte ochroną serwisową, nie może być uszkodzone.

Usługa Serwis Urządzenia SIM dostępna jest w sieci Plus bez dodatkowych opłat w ramach wybranych ofert na okres 24 miesięcy z abonamentem już od 40 złotych miesięcznie.

Plus – Serwis Urządzenia Premium (cennik)

Jak wynika z badań, na które powołuje się operator, najczęściej smartfon ulega uszkodzeniu w ciągu 10 tygodni od jego zakupu, a aż 40% użytkowników nie decyduje się na naprawę wyświetlacza ze względu na wysokie koszty i korzysta z uszkodzonego telefonu.

Serwis Urządzenia Premium pozwoli użytkownikom spać spokojnie, ponieważ usługa ta gwarantuje naprawę wszelkich uszkodzeń mechanicznych w trybie priorytetowym w autoryzowanych serwisach, a także urządzenie zastępcze na czas usuwania usterki. Co ważne, sprzęt zostanie naprawiony bez względu na to, jak doszło do jego uszkodzenia (nawet wskutek zalania wodą).

fot. Tabletowo.pl

Usługa dostępna jest w momencie zakupu sprzętu na raty w sieci Plus w ramach specjalnego planu z abonamentem w wysokości 20 złotych miesięcznie. Operator umożliwia objęcie ochroną zarówno smartfony, jak i tablety, smartwatche oraz laptopy, a nawet i telewizory.

Usługa Serwis Urządzenia Premium gwarantuje jedną naprawę rocznie w maksymalnej kwocie wartości urządzenia. W przypadku, gdy nie będzie ona możliwa, w ciągu 7 dni klient dostanie możliwość wymienienia go na nówkę sztukę.

Usługi Serwis Urządzenia SIM i Serwis Urządzenia Premium zostały udostępnione we współpracy z Digital Care. Sprzęt odbierany jest od klienta, a później wysyłany z powrotem do niego za pośrednictwem kuriera. W przypadku serwisu telewizora, naprawa może zostać zrealizowana w miejscu wskazanym przez klienta (oczywiście z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych).