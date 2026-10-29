Motorola udostępniła nową aplikację w Polsce. Pomaga obniżyć koszty

Motorola poinformowała, że posiadacze jej smartfonów, mieszkający w Polsce, mogą już pobrać nową aplikację, która pomaga obniżyć koszty korzystania z internetu za granicą.

Motorola udostępniła w Polsce aplikację Global Connect

Pierwotnie aplikacja Global Connect została udostępniona w lipcu 2026 roku, lecz aż do tej pory nie była dostępna dla posiadaczy smartfonów marki Motorola w Polsce. To się właśnie zmieniło – można już pobierać ją ze sklepu Google Play i korzystać z oferowanej przez nią funkcjonalności.

A polega ona na udostępnieniu posiadaczom smartfonów marki Motorola możliwości wykupienia pakietu internetowego do wykorzystania w roamingu. Dzięki temu można obniżyć koszty korzystania z internetu za granicą, ponieważ te bywają wysokie w przypadku polegania na roamingu zapewnianym przez polskiego operatora.

Aplikacja Global Connect (źródło: Motorola)

Jakie pakiety internetowe do wykorzystania w roamingu mogą wykupić posiadacze smartfonów marki Motorola w aplikacji Global Connect?

Aplikacja Global Connect pozwala właścicielom smartfonów marki Motorola wykupić pakiet internetowy do wykorzystania w ponad 160 krajach na całym świecie (z dostępem do technologii 5G). Do wyboru każdorazowo są różne pakiety internetowe, dzięki czemu każdy może wybrać dopasowany do swoich potrzeb, aby niepotrzebnie nie przepłacać – całkowity koszt wyświetlany jest przed zakupem.

W razie potrzeby można dokupić kolejny, ponieważ cały proces odbywa się w aplikacji. Co ważne: pakiety są jednorazowe i ważne przez określony czas – nie odnawiają się automatycznie (co jest zarówno zaletą, jak i może być wadą w określonych sytuacjach).

Aplikacja Global Connect umożliwia wykupienie pakietów właścicielom wybranych smartfonów Motorola – niezbędny jest moduł eSIM, ponieważ opłacona paczka danych do wykorzystania za granicą jest udostępniana właśnie za pośrednictwem eSIM. Z tego powodu należy też pamiętać, aby przełączyć transmisję danych na tę kartę – inaczej wykorzystywany będzie „tradycyjny” (i bywa, że kosztowny) roaming u polskiego operatora.

Aplikacja Global Connect jest dostępna w sklepie Google Play.

Przy okazji warto przypomnieć, że podobną usługę, tj. pakiet internetowy do wykorzystania za granicą z użyciem eSIM, oferuje w Polsce również wiele innych firm i instytucji, w tym Walutomat, Revolut, Orange, Bank Millennium, PKO BP i Erste Bank Polska.