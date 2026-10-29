Żabka zapowiada nowy program lojalnościowy. Co z żappsami?

Już w najbliższą niedzielę, 1 listopada 2026 roku, ruszy nowy program lojalnościowy sieci Żabka. Wiele osób może zastanawiać się, co stanie się z żappsami. Znamy już wszystkie szczegóły.

1 listopada 2026 roku rusza nowy program lojalnościowy sieci Żabka

Dwa lata temu, w październiku 2024 roku, Żabka rozpoczęła udostępnianie nowej wersji aplikacji Żappka. Dziś ogłoszono kolejną, rewolucyjną zmianę, a mianowicie start nowego programu lojalnościowego od 1 listopada 2026 roku.

W jego ramach klienci będą mogli zdobywać nagrody za regularne zakupy w sklepach sieci Żabka z włączonym e-paragonem – sposób ten został określony mianem… „Skoków”, ponieważ każde takie zakupy przybliżą klienta do odbioru nagrody (postęp będzie widoczny na pasku postępu w aplikacji).

Żabka informuje, że cele i nagrody nie będą takie same u każdego, ponieważ mają być personalizowane – tak, aby odpowiadały na potrzeby klientów. Jeżeli zaś chodzi o nagrody, to może to być na przykład zniżka na wskazany produkt lub bon na zakupy do sklepu.

Czy żappsy znikną, czy Żabka dalej pozwoli je zbierać?

Mimo że 1 listopada 2026 roku ruszy nowy program lojalnościowy sieci Żabka, żappsy nie znikną – nadal będzie można je zbierać (i otrzymać po wypełnieniu wyzwania w postaci określonej liczby zakupów z aktywnym e-paragonem). Przelicznik również pozostanie taki sam, tj. 4 żappsy za każdą wydaną złotówkę.

Z aplikacji nie zniknie też sekcja Wszystko za żappsy, w której można wymienić zebrane punkty na voucher na wybrany produkt lub zniżkę. Aby jednak dalej zbierać żappsy i móc je wykorzystywać, wymagane jest dołączenie do nowego programu lojalnościowego, co będzie możliwe od 1 listopada 2026 roku (po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu go).

Żabka zapowiedziała również, że użytkownicy aplikacji w przyszłości będą mogli zbierać żappsy także za zakupy poza siecią. Planowane jest też udostępnienie innych funkcjonalności, wykorzystujących elementy grywalizacji.

Uczestnictwo w programie lojalnościowym nie będzie natomiast wymagane, aby skorzystać z promocji dostępnych w sklepie po zeskanowaniu aplikacji.

Co z dotychczas zebranymi żappsami?

Żappsy na dotychczasowych zasadach można zbierać tylko do 31 października 2026 roku, a czas na ich wykorzystanie będzie do 31 grudnia 2026 roku. Co ważne: aby to zrobić, nie trzeba dołączać do nowego programu lojalnościowego, dostępnego od 1 listopada 2026 roku.

W aplikacji przy liczniku żappsów pojawi się informacja, ile z nich zebrano na wcześniejszych zasadach. W przypadku niewykorzystania ich do końca roku, przepadną.

Przy okazji Żabka podała, że z aplikacji Żappka korzysta już 11,3 miliona osób.