Nowy smartfon Samsunga jest podwójnie wyjątkowy

Zgodnie z zapowiedzią, dziś oficjalnie zaprezentowany został smartfon Samsung W27, który wyróżnia się przede wszystkim przyciągającym wzrok wyglądem, jednak nie tylko on może skłonić klientów do zakupu.

Smartfon Samsung W27 to ładniejsza i lepsza wersja Samsunga Galaxy Z Fold 8 Ultra

Już od wielu lat modele z serii Samsung W (nie Samsung Galaxy W) bazują na składanych konstrukcjach producenta z Korei Południowej. Najnowszy smartfon Samsung W27 jest lepszą i ekskluzywną wersją Samsunga Galaxy Z Fold 8 Ultra, dostępną w dwóch wersjach kolorystycznych: złoto-niebieskiej i złoto-czerwonej.

Samsung W27 (źródło: Samsung)

Dla porównania, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra występuje w czterech: szarej, zielonej, ciemnofioletowej i białej. W każdej jednak wszystkie elementy obudowy są w takim samym kolorze, a w dodatku odcień jest mocno stonowany.

Tymczasem smartfon Samsung W27 zdecydowanie bardziej przyciąga wzrok i go utrzymuje – trudno oderwać od niego oczy. Być może jest to (przynajmniej częściowo) spowodowane też faktem, że jest on ekskluzywny, gdyż kupią go wyłącznie klienci w Chinach – (oficjalnie) nie jest przeznaczony do sprzedaży w innych krajach.

Nie tylko jednak wyglądem wyróżnia się smartfon Samsung W27, ale też większą ilością pamięci RAM w jednej z konfiguracji. Wersja z 512 GB pamięci wewnętrznej ma bowiem 16 GB RAM, a nie 12 GB jak w „oryginalnym” Galaxy Z Fold 8 Ultra. Drugi wariant jest natomiast taki sam w obu modelach – 16 GB + 1 TB, podobnie jak pozostała specyfikacja techniczna.

Samsung W27 (źródło: Samsung)

Smartfon Samsung W27 jest droższy niż Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Jak już zostało wspomniane, smartfon Samsung W27 jest dostępny w dwóch wersjach:

16/512 GB za 18999 juanów,

16 GB/1 TB za 21999 juanów.

Dla porównania, tyle kosztuje Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra w Chinach:

12/512 GB – 16599 juanów,

16 GB/1 TB – 19799 juanów.

Samsung W27 (źródło: Samsung)

Osoby, które kupią smartfon Samsung W27, otrzymają dodatkowo ładowarkę o mocy 45 W (jest ona dodawana też do Galaxy Z Fold 8 Ultra, oczywiście w Chinach), etui z kevlaru z magnesami, usługę Samsung Care+ Elite Edition i pakiet usług łączności satelitarnej w China Telecom o wartości 1000 juanów (Galaxy Z Fold 8 Ultra również obsługuje łączność satelitarną w Państwie Środka).

Ww. dodatki niwelują różnicę w cenie pomiędzy Samsungiem W27 i Samsungiem Galaxy Z Fold 8 Ultra, więc ten pierwszy – co zaskakujące – wcale nie wydaje się przesadnie drogi.