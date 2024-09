Plus ma unikalną ofertę na nowego iPhone’a 16 (Pro)

Dziś ruszyła przedsprzedaż smartfonów z serii iPhone 16. Od 17 września 2024 roku będzie można je zamówić również w Plusie, który przygotował wyjątkową ofertę dla klientów.

Od kiedy iPhone 16 w Plusie? (ceny)

Oficjalny sklep Apple oraz sklepy z elektroniką i część operatorów już dzisiaj rozpoczęło przedsprzedaż nowych iPhone’ów. Wyjątkiem są Orange oraz Plus. Ten ostatni poinformował dziś, że klienci będą mogli zamówić „Szesnastki” od 17 września 2024 roku, czyli od najbliższego wtorku.

Już dziś jednak operator poinformował, ile trzeba będzie zapłacić za wybrane modele:

iPhone 16 128 GB – 4099 złotych (449 złotych na start + na przykład 12 rat po 304,17 złotych każda),

iPhone 16 Pro 128 GB – 5349 złotych (599 złotych na start + na przykład 12 rat po 395,83 złotych każda),

iPhone 16 Pro Max 256 GB – 6349 złotych (699 złotych na start + na przykład 12 rat po 470,83 złotych każda).

Gdzie kupić? iPhone 16 i iPhone 16 Pro w Plusie Plus Zawiera linki afiliacyjne.

Klienci mogą również skorzystać z programu Plus Wymiana, który polega na rozłożeniu płatności za smartfon na 36 rat – po 24 miesiącach można zwrócić go operatorowi i przesiąść się na nowszy model. Wówczas nie trzeba płacić pozostałych 12 rat.

Regularna sprzedaż iPhone’ów 16 w Plusie rozpocznie się 20 września 2024 roku, czyli tego samego dnia, co w sklepach.

Specjalna oferta Plusa na iPhone 16 (i nie tylko)

Plus, jako jedyny operator, przygotował wyjątkową ofertę dla klientów, którzy zdecydują się na zakup nowych iPhone’ów 16 lub innego, dowolnego iPhone’a (albo już posiadają iPhone’a). Otóż wraz z abonamentem mogą otrzymać oni subskrypcję pakietu Apple One, który zapewnia dostęp do kilku usług w niższej cenie (podobnie jak pakiet All in Streaming):

Apple Music,

Apple TV+,

Apple Arcade,

iCloud (50 GB lub 200 GB w opcji rodzinnej).

Klienci, którzy potrzebują tylko jednej karty SIM, mogą wybrać abonament:

Plus Apple One za 90 złotych miesięcznie z nielimitowanym rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 100 GB internetu oraz Apple One dla jednego użytkownika z 50 GB w iCloud,

Plus Apple One bez limitu GB za 120 złotych miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami, internetem i Apple One dla jednego użytkownika z 50 GB w iCloud.

Z kolei osoby, które chcą wykupić kilka abonamentów, mają do wyboru następujące opcje:

2 karty SIM z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i współdzielonym pakietem 250 GB oraz 200 GB w iCloud za 115 złotych miesięcznie,

3 karty SIM z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i współdzielonym pakietem 750 GB oraz 200 GB w iCloud za 115 złotych miesięcznie.

Regularna cena Apple One wynosi obecnie 39,99 złotych dla indywidualnego użytkownika (z 50 GB w iCloud) i 49,99 złotych za opcję rodzinną (z 200 GB w iCloud) z możliwością dołączenia do 6 kont.