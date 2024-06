Chcesz kupić iPhone’a? Mamy coś dla Ciebie

Artykuł sponsorowany

iPhone’y to świetne smartfony mające spore grono fanów. Jeśli jesteście jednymi z nich i szukacie fajnych ofert na telefony Apple, doskonale trafiliście. Znajdzie się tu coś zarówno dla osób, które często lubią wymieniać smartfony, jak i dla osób po prostu szukających oszczędności.

Plus Wymiana – dla tych, którzy lubią nowinki technologiczne

iPhone’y cechują się długą żywotnością – Apple oferuje długie, wieloletnie wsparcie pod kątem aktualizacji oprogramowania, a i sprzęt ten dobrze trzyma wartość. Nie każdy jednak chce korzystać z jednego smartfona wiele lat, a raczej woli mieć okazję do pozostania na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Dla takich osób powstał program Plus Wymiana.

Program ten umożliwia wzięcie iPhone’a na 36 rat i jego wymianę na nowszy model… po dwóch latach (24 ratach!) w ramach nowej umowy. I dobrze, że nie co rok, bo – chyba się ze mną zgodzicie – zmiany technologiczne, zachodzące pomiędzy następującymi po sobie generacjami, są raczej nikłe, a pomiędzy dwoma różnicę widać już znacznie bardziej.

Co jednak jeśli zakupiony iPhone wyjątkowo przypadnie nam do gustu, przez co wcale nie będziemy chcieli go zmieniać na nowszy? Bez obaw, omawiany program pozwala na spłacenie wszystkich 36 rat i zostawienie smartfona dla siebie. Taka elastyczność powinna być dla wielu sporą zaletą.

iPhone 15 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Plus Odkup – sprzedaj stary smartfon i kup nowego iPhone’a w atrakcyjnej ofercie

iPhone’y należą do drogich smartfonów. Dobrym pomysłem, aby pomóc w sfinansowaniu zakupu nowego smartfona Apple, jest sprzedaż aktualnie używanego modelu. Pozwoli to zyskać część środków, a dotychczasowe urządzenie dostanie drugie życie w rękach innego użytkownika.

Jasne, można wystawić smartfon na aukcji w internecie, ale prawdopodobnie będzie wiązało się to z koniecznością odpisywania na wiele wiadomości wysłanych przez niezdecydowanych klientów oraz osoby chcące kupić sprzęt znacznie taniej niż podana kwota. Możemy jednak zaoszczędzić sobie czasu i nerwów – wystarczy zdecydować się na program Plus Odkup.

Ten pozwala odsprzedać używane smartfony (różnych marek) operatorowi. Co ważne, wycenę smartfona zrobimy nawet w aplikacji. Nie musimy więc znać się na smartfonach czy rynku używanych urządzeń.

Środki ze sprzedaży urządzenia, przekazane na konto użytkownika, mogą być przeznaczone nie tylko na pokrycie rat za nowy sprzęt, ale również na zakup usług w Plusie.

iPhone 14 Pro i iPhone 15 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Wakacje od rat – kiedy masz sporo wydatków, ale potrzebujesz nowego smartfona

Z pewnością słyszeliście o złośliwości rzeczy martwych. Niewykluczone, że aktualnie używany smartfon zepsuje się w najmniej odpowiednim momencie, przykładowo w okresie wzmożonych wydatków. Na szczęście, dzięki programowi Wakacje od rat w Plusie, możemy pierwszą ratę za sprzęt zapłacić dopiero za 6 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że Plus zapłaci za nas pierwsze raty, po prostu spłacenie rozpocznie się dopiero od 7 miesiąca. Dzięki temu nasz budżet aż tak nie ucierpi i jednocześnie będziemy mogli cieszyć się swoim wymarzonym smartfonem.

Załóżmy, że klient chce w ramach tego programu wybrać iPhone’a 14. Wówczas opłata początkowa za sprzęt wynosić będzie 499 złotych, a po pół roku miesięcznie będziemy płacić 91,66 złotych. Przy ratach rozłożonych na 36 miesięcy łącznie zapłacimy 3799 złotych.

Jak zatem widzicie w Plusie mamy spory wybór możliwości, jeśli chodzi o zakup iPhone’a. Zdarzyło Wam się z którejś skorzystać lub zamierzacie to zrobić w najbliższym czasie?

Materiał powstał przy współpracy z Polkomtel