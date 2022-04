Kup Galaxy S21 FE w Plusie, dostaniesz 200 złotych

Znów jest promocja na nowego Samsunga Galaxy S21 FE. Klienci, którzy zdecydują się kupić ten smartfon w Plusie, będą mogli otrzymać 200 złotych zwrotu w gotówce. Jest jednak jeden warunek, który trzeba spełnić, aby skorzystać z tej oferty.

Reklama

200 złotych zwrotu po zakupie Samsunga Galaxy S21 FE w Plusie

Promocja skierowana jest do obecnych i nowych klientów (osób fizycznych będących konsumentami, przedsiębiorców lub innych klientów posiadających REGON), którzy w okresie trwania promocji, tj. do 8 maja 2022 roku, do godziny 23:59, zawrą z operatorem umowę (lub aneks do umowy) o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dobiorą do niej smartfon Samsung Galaxy S21 FE w systemie ratalnym.

Następnie klient musi wysłać bezpłatny SMS o treści WIOSNA na numer 80240, najpóźniej do 15 maja 2022 roku. Co ważne, trzeba to zrobić z numeru MSISDN w sieci Plus, na który została zawarta umowa/aneks. W ciągu 60 dni organizator promocji, tj. Polkomtel Sp. z o.o., wyśle do klienta SMS z ośmiocyfrowym numerem transakcji i czterocyfrowym kodem PIN.

Dane są te niezbędne, aby odebrać zwrot 200 złotych z bankomatu sieci Euronet. Co ważne – klient ma na to tylko 14 dni od wysłania kodu przez Polkomtela. Aby wypłacić pieniądze, należy w maszynie wybrać pole „Transakcje bez karty”, a następnie opcję „Wypłata bez karty” (nie „Promocja Samsung”!) i postępować zgodnie ze scenariuszem transakcyjnym.

źródło: Plus

Po zakupie jednego urządzenia można odebrać tylko jeden zwrot w wysokości 200 złotych. Liczba zwrotów jest ograniczona do 1150 sztuk. Jeśli klient nie odbierze swojego w ciągu 14 dni od otrzymania numeru transakcji i kodu PIN, nagroda przepada bezpowrotnie. Pieniądze można wypłacić w każdym bankomacie Euronet, oferującym usługę „Wypłata bez karty”. Ich lokalizację można znaleźć na stronie Euronet.

Regulamin Promocji „Wiosenny zwrot gotówki” (PDF)

Dla przypomnienia, Samsung Galaxy S21 FE 5G oferuje wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass Victus oraz okrągłym otworem, w którym znajduje się 32 Mpix (f/2.2) aparat do selfie i rozmów wideo. Na tyle smartfona umieszczono zaś trzy aparaty: 12 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu, 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym i 8 Mpix (f/2.4) z teleobiektywem z 3x zoomem optycznym i 30x Space Zoomem.

Samsung Galaxy S21 FE (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Specyfikacja Galaxy S21 FE 5G obejmuje również flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 2,84 GHz z modemem 5G wraz z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania indukcyjnego i zwrotnego (bezprzewodowego). Smartfon ma wymiary 155,7×74,5×7,9 mm, waży 177 gramów i ma certyfikat IP68. W zestawie nie ma ładowarki.