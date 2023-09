Już można głosować na Boomerskie Słowo Roku 2023. Jedno zaskakuje

OK Boomer, czas wybrać Boomerskie Słowo Roku 2023. Po pierwszym etapie, w którym zbierano propozycje, rozpoczęto głosowanie finałowe. Możecie oddać swój głos na jedno z 21 wybranych słów lub powiedzeń. Obecność jednego z nich na liście jest jednak ogromnym zaskoczeniem.

Ruszyło głosowanie na Boomerskie Słowo Roku 2023

Portal Iskry Wiedzy, który jest organizatorem plebiscytu, przyjmował propozycje na Boomerskie Słowo Roku 2023 od 20 września 2023 roku do wczoraj. Dziś, 28 września 2023 roku, rozpoczęło się głosowanie finałowe. Wszyscy zainteresowani mogą oddać swój głos na jedno z 21 słów lub powiedzeń:

klawo, facetka, pannica, prywatka, serwus, proszę ja ciebie, essa, wihajster, boomer, dyskoteka, kaszana, saturator, w dechę, wapniak, git, pekaes, sień, synek, tenteges, wiocha, za moich czasów.

Plebiscyt ma na celu wybrać słowo lub powiedzenie, popularne wśród osób w wieku 40+, którego nie używają młodsze pokolenia. I którego mogą nawet nie rozumieć, bo choć znaczenia niektórych z wybranych do głosowania finałowego słów i powiedzeń można z łatwością się domyślić, to prawdopodobnie nie każdy może wiedzieć, co to jest wihajster, saturator czy sień.

Największym zaskoczeniem jest jednak obecność na liście słowa essa, które zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2022! Oznacza to, że albo wygrało ono głosami boomerów, albo wiele osób dla beki (tzn. żartu) wysłało je jako swoją propozycję i zdarzyło się to wystarczająco dużo razy, aby znalazło się w gronie najczęściej zgłaszanych, a tym samym na liście poddanej finałowemu głosowaniu. Inaczej trudno to wytłumaczyć.

Gdzie, jak można zagłosować na Boomerskie Słowo Roku 2023?

Swój głos na Boomerskie Słowo Roku 2023 można oddać za pomocą tego formularza do 12 października 2023 roku, zatem macie sporo czasu na zastanowienie, ponieważ na wybranej liście znajduje się wielu mocnych kandydatów. Właściwie większość (w mojej opinii poza essą, dyskoteką i wiochą) słów i powiedzonek niewątpliwie jest „retro” i spokojnie może wygrać plebiscyt na Boomerskie Słowo Roku 2023.

źródło: Iskry Wiedzy

W związku z tym z niecierpliwością oczekujemy ogłoszenia wyników głosowania na Boomerskie Słowo Roku 2023 – a poznamy je 13 października 2023 roku.