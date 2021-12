Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Znamy szczegóły premiery

W ten dość spokojny wtorek, Sony postanowiło ujawnić szczegóły na temat premiery Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Choć kolekcja jest imponująca, producent nie ustrzegł się kilku dość wątpliwych decyzji na temat ponownego wydania tych gier.

Remaster Uncharted już za niecały miesiąc

28 stycznia 2022 roku – wtedy dokładnie swoją premierę będzie mieć Uncharted: Legacy of Thieves Collection, która trafi obecnie tylko na PlayStation 5. Sony jednak nie zapomniało o komputerach PC, informując iż o wydaniu kolekcji na Steam oraz Epic Games Store, gracze dowiedzą się w późniejszym terminie.

Kolekcja obejmie dwie zupełnie odświeżone pozycje z PlayStation 4 – Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Obydwie produkcje pochwalą się ulepszoną grafiką, szybszym ładowaniem oraz wsparciem dla dźwięku przestrzennego. Co cieszy mnie szczególnie, wsparcie dla haptyki w kontrolerze Dual Sense, także zostało potwierdzone. Naughty Dog przygotowało aż trzy tryby graficzne, z których będą mogli skorzystać nowi odkrywcy:

Tryb jakości: rozdzielczość 4K oraz 30 kl/s,

rozdzielczość 4K oraz 30 kl/s, Tryb wydajności: 1080p oraz 60 kl/s,

1080p oraz 60 kl/s, Tryb wydajności +: 1080p oraz do 120 kl/s.

Czy remaster gry z PS4 powinien działać na PS5 w 4K i 60 kl/s? O tym być może porozmawiajmy w komentarzach.

Komplikacje, czyli co z posiadaczami starych gier?

Gracze, którzy zakupili już wcześniej jedną z dwóch wspomnianych gier, będą mogli zaktualizować swoje egzemplarze do Legacy of Thieves Collection za 50 złotych. Co ważne – jeżeli kiedyś odebraliście Uncharted 4: Kres Złodzieja w ramach PlayStation Plus, Sony nie przyzna Wam promocji na remaster. Z drugiej strony jednak, upgrade jest także dostepny dla fizycznych kopii gier, także nie jest aż tak źle.

Cała kolekcja została wyceniona na 219 złotych. Trudno jednak spodziewać się, że ktokolwiek zakupi ją w tej cenie. Zdecydowanie taniej wyjdzie zdobycie płytki z którąś grą oraz zakup ulepszenia. Osobiście kupiłem kiedyś Zaginione Dziedzictwo na promocji, dlatego z pewnością z aktualizacji skorzystam. Zwłaszcza że ta będzie dostępna w dniu premiery kolekcji, czyli 28 stycznia 2022 roku. To również oznacza, iż cała seria od Naughty Dog, będzie w końcu grywalna w 60 kl/s. Z kompromisami, ale jednak.