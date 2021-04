PlayStation Plus Video Pass już oficjalnie w Polsce! Znamy pełną listę filmów i seriali dostępnych w usłudze

Od dziś, przez najbliższy rok, wszyscy posiadacze aktywnego abonamentu PlayStation Plus dostaną w pełni darmowy dostęp do PlayStation Plus Video Pass na swoich konsolach. Jak prezentuje się biblioteka filmów i seriali w tej usłudze?

Oficjalny start PlayStation Plus Video Pass w Polsce

PlayStation i Sony Pictures Entertainment łączą siły i tworzą usługę PlayStation Plus Video Pass. Powstała ona z myślą o posiadaczach konsol PS4 i PS5 z aktywną subskrypcją PlayStation Plus. Usługa ta jest już dostępna i możecie ją pobierać z oficjalnego sklepu PlayStation na swojej konsoli.

Reklama

W PlayStation Plus Video Pass znajdziecie na tę chwilę piętnaście filmów i sześć seriali autorstwa Sony, w tym takie perełki, jak Blade Runner 2049 czy Baby Driver – wszystko oczywiście z polską wersją językową. Warto też tu wymienić serial SuperMansion, który właśnie poprzez aplikację Video Pass ma swoją oficjalną premierę w Polsce.

Wstępnie nowa usługa Sony będzie dostępna na konsolach przez najbliższy rok, ale jest spora szansa, że jeśli PlayStation Plus Video Pass okaże się sukcesem, to zostanie z nami na dłużej.

Poniżej pełna lista filmów i seriali PlayStation Plus Video Pass, które są dostępne dla członków PlayStation Plus w Polsce:

Filmy:

Bloodshot

Jumanji: Następny poziom

Zombieland: Kulki w łeb

Aniołki Charliego (2019)

Venom (2018)

Bez litości 2

Baby Driver

Blade Runner 2049

Underworld: Wojny krwi

Nowy początek (2016)

Sausage Party

Inferno (2016)

American Hustle

To już jest koniec

Bad Boys (1995)



Seriale:

Future Man (sezony 1-3)

SuperMansion (sezony 1-3)

Community (sezony 1-6)

Szkoła zabójców (sezon 1)

W.A.T. – jednostka specjalna (sezony 1-2)

Zagubiona tożsamość (sezony 1-5)

Co ciekawe, usługa ta dostępna będzie na razie wyłącznie w Polsce. Jest to całkiem miłe urozmaicenie, biorąc pod uwagę fakt, że Disney+ i HBO Max nadal nie są oficjalnie dostępne w kraju nad Wisłą…