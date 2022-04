PlayStation Now – wreszcie wiemy, kiedy skorzystamy w Polsce

Piekło zamarzło! Sony ogłosiło datę premiery PlayStation Now w Polsce. Nie ma w tym żadnego przypadku, ponieważ Jim Ryan już wcześniej informował o wielkiej restrukturyzacji usług subskrypcyjnych konsolowego giganta. Teraz znamy więcej szczegółów, które obejmą również nasz kraj.

Wakacje z chmurą

22 czerwca 2022 roku – zanotujcie sobie tę datę, ponieważ to właśnie na ten dzień Sony planuje premierę zmodyfikowanej usługi PlayStation Plus. Wielu polskich graczy spodziewało się, że jej najwyższym progiem u nas będzie uboższe Deluxe, pozbawione wszelkich funkcji związanych ze streamingiem gier.

Okazuje się jednak, że wraz ze zmianami w PlayStation Plus, Polska zostanie włączona do zasięgu serwisu PlayStation Now. A to oznacza, iż najwyższym progiem nowego, zunifikowanego serwisu Sony, będzie u nas jednak droższy Premium.

Przypomnijmy sobie więc wszystkie progi, ceny oraz benefity, jakimi Jim Ryan uraczy nas w swoim nowym abonamencie:

PlayStation Plus Essential (8,99 euro miesięcznie / 24,99 euro kwartalnie / 59,99 euro rocznie) – dwie bezpłatne gry miesięcznie, ekskluzywne zniżki na gry, dostęp do gry sieciowej oraz zapisów w chmurze;

dwie bezpłatne gry miesięcznie, ekskluzywne zniżki na gry, dostęp do gry sieciowej oraz zapisów w chmurze; PlayStation Plus Extra (13,99 euro miesięcznie / 39,99 euro kwartalnie / 99,99 euro rocznie – zawartość pakietu Essential + katalog około 400 gier na PS4 oraz PS5, dostępnych do ściągnięcia oraz gry w chmurze. W tym produkcje od PlayStation Studios oraz wydawców zewnętrznych;

– zawartość pakietu Essential katalog około 400 gier na PS4 oraz PS5, dostępnych do ściągnięcia oraz gry w chmurze. W tym produkcje od PlayStation Studios oraz wydawców zewnętrznych; PlayStation Plus Premium (16,99 euro miesięcznie / 49,99 euro kwartalnie / 119,99 euro rocznie) – zawartość pakietów Essential i Extra + około 340 gier z PS3 (chmura), a także PS1, PS2, PSP (chmura oraz emulacja), wersje próbne gier, umożliwiające ich sprawdzenie przed zakupem.

Spider-Man: Miles Morales to jedna z produkcji, jakie pojawią się w nowym PlayStation Plus

Europa startuje ostatnia

Choć 22 czerwca i tak jest szybszą datą, niż się spodziewałem, Europejczycy otrzymają nową iterację usługi jako ostatni. W ramach ciekawostki, oto pełny, wstępny harmonogram startu Spartakusa:

Azja – 23 maja 2022,

Japonia – 1 czerwca 2022,

Ameryka Północna i Południowa – 13 czerwca 2022,

Europa – 22 czerwca 2022.

Wbrew pozorom, to całkiem dobra wiadomość. To oznacza, iż pod koniec maja już będziemy mieli dość klarowny obraz tego, jakie nowe i klasyczne gry pojawią się w dodatkowej usłudze Sony.

Oprócz gwarantowanych Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 oraz Returnal dowiedzieliśmy się tyle, że zarówno ESRB jak i PEGI ponownie oceniły niemalże całą serię Syphon Filter, co sugeruje iż ta miałaby zmierzać do nowego PlayStation Plus.

Ciągle nie znamy jednak polskich cen nowej subskrypcji Sony, a także pełnej listy gier w ofercie. Na to czekamy najbardziej, ale cieszymy się, że w końcu Polska będzie traktowana przez Jima Ryana jak kraj pierwszego świata!