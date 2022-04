Commodore 65 może być Twoje. Wystarczy, że masz w kieszeni… No właśnie – ile?!

Zastanawialiście się, co może oferować komputer za ponad 100 tysięcy złotych? Z pewnością, wybierając taką konfigurację, musimy oczekiwać kosmicznej specyfikacji, stworzonej nie do gier czy rozrywki, ale wymagającej pracy – przykładowo Mac Pro w „dopieszczonej” konfiguracji. Jak się okazuje, nie tylko high-endowy sprzęt dla profesjonalistów może tyle kosztować, ale także komputer z końca ubiegłego wieku. Commodore 65, bo o nim mowa, został wystawiony na aukcję i już osiągnął wysoką wycenę, a coś czuję, że na tym jeszcze nie koniec – aukcja wciąż trwa!

Commodore 65 na aukcji

Commodore 65 to sprzęt, którego raczej w Polsce nikt nie wspomina, bowiem nigdy nie trafił do regularnej sprzedaży – tak, jak przykładowo kultowe Commodore 64. Po ogłoszeniu upadku, Amiga zdecydowała się na sprzedaż pewnej ograniczonej puli komputerów – mówi się, że było to od 50 aż do nawet 2000 egzemplarzy.

Tak, ten sprzęt to właściwie prototyp, który od czasu do czasu pojawia się w sprzedaży na portalach aukcyjnych – tym razem trafiło na eBay.

Commodore 65 sprzedany za ponad 100 tysięcy złotych (źródło: eBay)

To niezwykle rzadki pecet

Commodore 65 był początkowo określany jako C64DX, ponieważ miał być następcą wcześniej wspomnianego Commodore 64. Producent chciał tu wprowadzić lepszą specyfikację – mocniejszy procesor MOS 4510 o taktowaniu 3,45 MHz, 128 KB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 8 MB), 128 KB ROM, lepsze GPU, wbudowaną stację dyskietek 3,5 cala, a także funkcję kompatybilności wstecznej.

Problemem stała się Amiga 500, która zyskała ogromną popularność i, zanim Commodore 65 pojawił się na rynku, posiadacze 64 zdążyli przesiąść się na ww. Amigę. Z tego względu C65 został wycofany z produkcji, a po upadku firmy istniejące komputery po prostu zostały sprzedane.

Do zakończenia aukcji jeszcze dwie doby

Aukcja cały czas trwa – do jej zakończenia zostały jeszcze dwa dni. Urządzenie już osiągnęło wycenę 32050 euro, czyli – w przeliczeniu – 150 000 złotych.

Jako ciekawostkę dodam, że w 2017 roku aukcja na Commodore 65 zakończyła się z kwotą 81450 euro na liczniku. Czy tym razem uda się powtórzyć ten wynik? Okaże się już w niedzielę.