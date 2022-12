Gry roku 2022 według PlayStation. Poznajcie oficjalne wyniki!

PlayStation opublikowało oficjalne wyniki plebiscytu na gry roku 2022. Gracze głosowali w 16 kategoriach, a nagrody przyznano tytułom, które miały sumarycznie największą ilość głosów. Jakie gry pojawiły się na liście?

Gry roku 2022 według PlayStation

Gala The Game Awards 2022 za nami – poznaliśmy grę roku (którą okazał się Elden Ring), dowiedzieliśmy się, że najwięcej nagród zgarnął God of War Ragnarok oraz poznaliśmy oficjalną datę premiery Star Wars Jedi: Survivor. Była nieco inna od tej, która wyciekła na Steam, jeszcze przed TGA 2022.

PlayStation również przygotowało swoje zestawienie gier roku. Gracze zagłosowali w 16 kategoriach, które wyłoniły 4 najlepsze tytuły, dostępne na konsolach Sony. Trofeum platynowe przyznawane było grom, które otrzymały najwięcej głosów, następne musiały zadowolić się złotym, srebrnym oraz brązowym.

Kategorii, jak zdążyłem już wspomnieć powyżej, było 16. Poza tytułem gry roku oraz najbardziej wyczekiwanej gry, przyznano między innymi nagrody za najlepszą nową postać, czy najlepsze wykorzystanie możliwości kontrolera DualSense. Ciekawi mnie, czy tytuły z tej kategorii byłyby Was w stanie przekonać, do zakupu wersji Edge…?

Wracając – tak prezentuje się lista kategorii, wraz z tytułami, które zdobyły nagrody.

Źródło: PlayStation

Najlepsza nowa postać Platyna – Thor (God of War Ragnarok) Złoto – Kot (Stray) Srebro – Odin (God of War Ragnarok) Brąz – Malenia (Elden Ring)



Źródło: PlayStation

Najlepsza historia Platyna – God of War Ragnarok Złoto – The Last of Us Part I Srebro – Elden Ring Brąz – Horizon Forbidden West



Źródło: PlayStation

Najlepsza oprawa graficzna Platyna – God of War Ragnarok Złoto – Horizon Forbidden West Srebro – Elden Ring Brąz – Call of Duty: Modern Warfare II



Źródło: PlayStation

Najlepszy kierunek artystyczny Platyna – God of War Ragnarok Złoto – Elden Ring Srebro – Horizon Forbidden West Brąz – Stray



Źródło: PlayStation

Najlepszy design dźwięku Platyna – God of War Ragnarok Złoto – Elden Ring Srebro – Call of Duty: Modern Warfare II Brąz – Horizon Forbidden West



Źródło: PlayStation

Najlepsza ścieżka dźwiękowa Platyna – God of War Ragnarok Złoto – Elden Ring Srebro – The Last of Us Part I Brąz – Horizon Forbidden West



Źródło: PlayStation

Najlepsze funkcje ułatwień dostępu Platyna – God of War Ragnarok Złoto – The Last of Us Part I Srebro – Horizon Forbidden West Brąz – FIFA 23



Źródło: PlayStation

Najlepsze wykorzystanie kontrolera DualSense Platyna – God of War Ragnarok Złoto – Horizon Forbidden West Srebro – Call of Duty: Modern Warfare II Brąz – Stray



Źródło: PlayStation

Najlepsze doświadczenie gry wieloosobowej Platyna – Call of Duty: Modern Warfare II Złoto – Overwatch 2 Srebro – FIFA 23 Brąz – Gran Turismo 7



Źródło: PlayStation

Najlepsza gra, która wciąż jest wspierana Platyna – Call of Duty: Warzone 2.0 Złoto – Fortnite Srebro – Final Fantasy XIV Brąz – Fall Guys



Źródło: PlayStation

Najlepsza gra sportowa Platyna – Gran Turismo 7 Złoto – FIFA 23 Srebro – NBA 2K23 Brąz – F1 22



Źródło: PlayStation

Najlepsza gra niezależna Platyna – Stray Złoto – Sifu Srebro – Cult of the Lamb Brąz – Inscryption



Źródło: PlayStation

Najlepsza ponownie wypuszczona gra Platyna – Uncharted: Legacy of Thieves Collection Złoto – Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection Srebro – Life is Strange Remastered Collection Brąz – Stanley Parable: Ultra Deluxe



Źródło: PlayStation

Gra roku na PlayStation 4 Platyna – God of War Ragnarok Złoto – Elden Ring Srebro – Horizon Forbidden West Brąz – Stray



Źródło: PlayStation

Gra roku na PlayStation 5 Platyna – God of War Ragnarok Złoto – Elden Ring Srebro – Horizon Forbidden West Brąz – Stray



Źródło: PlayStation

Najbardziej wyczekiwana gra Platyna – Hogwarts Legacy Złoto – Resident Evil 4 Srebro – Marvel’s Wolverine Brąz – Assassin’s Creed Mirage



Podsumowanie bez większych zaskoczeń

Jak można się było spodziewać, najwięcej nagród zdobył God of War Ragnarok. Dokładnie te same tytuły, w dokładnie tej samej kolejności, otrzymały kategorie najlepszych gier, zarówno na PlayStation 4, jak i na PlayStation 5. Biorąc pod uwagę fakt, że PS4 jest wciąż wspierane, absolutnie mnie to nie dziwi.

Najbardziej oczekiwaną grą roku jest Hogwarts Legacy, czyli przynajmniej społeczność skupiona wokół konsoli od Sony zgadza się z moim zdaniem. Niepokoi mnie jednak fakt, że powstała kategoria „najlepsza ponownie wydana gra”. Czyżbyśmy mieli częściej płacić za stare gry, w nowej oprawie graficznej?

Czy Was coś zaskoczyło? Może nie zgadzacie się z którąś z wymienionych tutaj pozycji? Albo wręcz przeciwnie – sami głosowaliście na tytuły, które znajdują się na tej liście? Dajcie znać w komentarzu!