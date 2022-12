Karta graficzna Predator już w Polsce. Jaka cena?

Rzadko się zdarza, aby Polska przodowała w premierach kart graficznych względem reszty świata. Tymczasem okazuje się, że jesteśmy jednym z pierwszych krajów Europy, w których można kupić nową kartę Predatora.

Autorskie GPU na Intel Arc A770

Pełna nazwa bohatera wpisu to Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC. Kartę wyróżnia trzecie słowo, które znajdziecie w tym ciągu liter i skrótowców. BiFrost to połączenie wentylatorów 3D Aeroblade 5. generacji oraz FrostBlade 2.0, dzięki któremu karcie niestraszne są wymagające gry, które rozgrzałyby inne układy do wyższych temperatur. Przepływ powietrzna dodatkowo usprawni technologia komory pary wodnej, która rzadko pojawia się w tego typu sprzęcie.

Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC to również rdzenie Xe z wbudowanymi funkcjami Intel Xe Matrix Extensions AI (XMX) oraz mikroarchitekturą Xe HPG, która wspomoże GPU w grach, w których liczy się wydajność. Nie zabrakło również wspomaganej przez sztuczną inteligencję technologii XeSS (Xe Super Sampling), dzięki czemu nie musicie wybierać pomiędzy wysoką rozdzielczością a porządną liczbą klatek na sekundę. Wisienką na torcie jest obsługa API DirectX 12 Ultimate, w tym ray tracingu.

Do dyspozycji graczy oddano 16 GB VRAM typu GDDR6, TDP odmierzono na 250 W, a OC boost pozwoli Wam podciągnąć taktowanie zegara układu graficznego z 2200 do 2400 MHz.

Artyści i twórcy – to karta dla was

Zaimplementowany w karcie zaawansowany silnik Intel Deep Link umożliwia dynamiczne współdzielenie mocy pomiędzy CPU a GPU, dzięki czemu podczas pracy urządzenie pracuje z maksymalną wydajnością podczas tworzenia treści. Łatwą i szybką obróbkę zdjęć oraz filmów umożliwi wspomniany wcześniej XMX AI, a na pomoc ruszy Wam również obsługa kodeków multimedialnych AV1.

Streamerom spodobają się natomiast wbudowane w oprogramowanie dedykowane karcie opcje włączania zielonego ekranu, kadrowania kamery oraz funkcje nadawania. Aplikacja Predator BiFrost Utility APP to również możliwość kontrolowania prędkości wentylatorów, wydajności oraz dopasowania oświetlenia karty do swoich potrzeb.

Każda karta ma 4 wyjścia wideo: 3x Display Port 2.0 oraz HDMI 2.1. Warto upewnić się, że macie na płycie głównej wolne dwa sloty na GPU, a wymiary 267 x 117,75 mm nie wymuszą na Was wymiany obudowy na większą.

Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC jest już dostępny w sieci sklepów Media Expert oraz x-kom, gdzie kupicie go w cenie 2260 złotych.