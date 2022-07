Microsoft będzie płacił Polakom za korzystanie z przeglądarki Edge i wyszukiwarki Bing

Program Microsoft Rewards rusza w Polsce. Z czym się to wiąże? Jak zbierać punkty? I co najważniejsze: na jakie nagrody możemy liczyć w zamian za korzystanie z produktów i usług Microsoftu?

Microsoft Rewards w Polsce!

Program Microsoft Rewards jak dotąd nie działał w Polsce. Zbieranie punktów za korzystanie z produktów i usług Microsoftu a później wymienianie ich na nagrody pojawiało się jednak w kolejnych krajach. W końcu taka możliwość została otwarta także u nas. Za co dostaniemy punkty, jak je wymieniać i co ważne – czy trzeba zaprzedać swą duszę?

Żeby dołączyć do programu Microsoft Rewards wystarczy zalogować się kontem Microsoft na tej stronie. Większość interfejsu jest już przetłumaczona na język polski, więc nie powinniśmy mieć żadnych trudności z poruszaniem się po panelu.

Gigant z Redmond wskazuje nam najpierw, w jaki sposób możemy gromadzić punkty, które później będzie dało się wymieniać na nagrody. Kilka plusów możemy zaliczyć już na samym początku, mając zainstalowaną na komputerze przeglądarkę Microsoft Edge. Kolejne punkty można zbierać, korzystając z innych usług firmy – na przykład ustawiając wyszukiwarkę Bing jako domyślną, a później używając jej do znajdywania interesujących nas tematów. Pewne zadania mają formę prostych ankiet.

Mam 5 punktów, bo zainstalowałem Microsoft Edge. Szaleństwo!

Używaj Binga, płać voucherem na Allegro

W porządku, a jakie nagrody dostępne są dla tych, którzy zdecydują się dołączyć do programu? Jak na razie, ich lista jest bardzo ograniczona. W tym momencie dostępne są:

Karta upominkowa League of Legends (za 1500 punktów),

1 euro na rzecz organizacji Save the Children (za 1000 punktów),

Kod cyfrowy Roblox (za 1500 punktów),

Karta podarunkowa Amazon.pl o wartości 6 złotych (za 1850 punktów),

Karta podarunkowa Allegro.pl o wartości 50 złotych (za 15000 punktów).

Wkrótce mają zostać uruchomione kolejne nagrody:

Microsoft Gift Card (zniżka na zakup produktów Microsoftu),

Xbox Gift Card (zniżka na zakup sprzętu lub gier Xbox),

Donate to UNICEF (wpłata dla organizacji humanitarnej Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci),

Donate to International Rescue Committee (wpłata dla organizacji pomocy uchodźcom, osobom przesiedlonym w wyniku wojny, prześladowania lub klęski żywiołowej).

Kolejni partnerzy, zniżki i karty podarunkowe mają zostać uruchomione w przyszłości.

Jak na razie to wszystko, co może nam zaoferować Microsoft Rewards

Zapewne zauważyliśmy, że przelicznik punktów Microsoft na realne rabaty jest raczej mało korzystny. Z pewnością Microsoft Rewards nie będzie opłacać się tym, którzy na co dzień nie korzystają z przeglądarki Edge czy wyszukiwarki Bing. Jeśli jednak lubimy te produkty Microsftu, możemy zbierać punkty niejako przy okazji. Może się wtedy okazać, że swobodnie dociułamy kiedyś do tych 15 tysięcy punktów i kupimy sobie coś na Allegro z 50-złotowym rabatem. Totalnym mimochodem i bez większego wysiłku można „zarobić” kilkadziesiąt punktów.

Liczymy na to, że wkrótce do Microsoft Rewards w Polsce dołączą inne zniżki i okazje. Powitalny mail, który dostaje każdy nowy członek programu, sugeruje, że wśród nich pojawią się rabaty i vouchery na zakupy, promocje gamingowe, zniżki na usługi streamingu wideo czy kupony do wykorzystania w sieciach kawiarni lub restauracji. Darmowy hot dog w Żabce dzięki przeglądaniu sieci z pomocą wyszukiwarki Bing? Dlaczego nie?