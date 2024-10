Użytkownicy Playera się ucieszą. To najlepsza decyzja serwisu od roku

Rok temu Player usunął ze swojej oferty długoterminowe pakiety. Teraz jednak zmienił zdanie i je przywraca. Ile teraz będzie kosztowała subskrypcja na 365 dni?

TVN Warner Bros. Discovery przywraca roczne pakiety do Playera

Player to serwis VOD, w którego ofercie znajdują się programy tworzone przede wszystkim przez TVN Warner Bros. Discovery. Oferta tego serwisu jednak dość mocno się zmieniła w ciągu ostatniego roku, kiedy to m.in. podniesiono ceny subskrypcji. To jednak nie koniec.

Po wdrożeniu platformy Max w zamian za HBO Max w czerwcu 2023 roku, Player w lipcu wycofał z listy swoich usług możliwość wykupienia pakietu na cały rok. Wtedy biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery motywowało zmiany te „naturalnym i cyklicznym procesem dostosowywania oferty”. Teraz jednak roczne opłaty ponownie wracają do oferty i są już dostępne dla użytkowników.

To dość dziwne posunięcie, mając na uwadze, iż spora część materiałów oferowanych przez Player jest też udostępniana przez Max. Poza tym szef streamingu wspomniał, że platforma będzie zmierzała w stronę darmowego serwisu BVOD. W ciągu ostatniego roku TVN Warner Bros. Discovery udostępnił użytkownikom 20 bezpłatnych programów, które oferowały przede wszystkim nieco starsze produkcje.

Roczne pakiety Playera powracają do oferty

W ofercie platformy Player pojawiły się ponownie pakiety subskrypcyjne obowiązujące na 365 dni, czyli okrągły rok. Oznaczono je żółtą, wyrazistą adnotacją „Na dłużej taniej”. Roczna opłata za platformę w wersji bez reklam kosztuje 225 złotych. Miesięczna opłata bez reklam to 25 złotych – możemy więc zaoszczędzić 75 złotych rocznie. Z kolei roczny pakiet z reklamami wyceniono na 135 złotych. Pakiet z reklamami na 30 dni kosztuje 15 złotych, możemy więc zaoszczędzić 45 złotych w ciągu roku.

Oszczędności na rocznych pakietach (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Użytkownicy w obu przypadkach znajdą w Playerze polskie programy i seriale pochodzące z ramówki TVN-u, a także kanały na żywo – w tym TVN czy TVN7. Programy można cofać do dwóch godzin. Subskrybenci mają możliwość utworzenia pięciu oddzielnych profili w ramach jednego konta, a także oglądania treści jednocześnie na dwóch urządzeniach.

Co oferuje Player? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jak zauważył portal WirtualneMedia.pl, Player nie oferuje już nowym subskrybentom pakietów z programami telewizyjnymi, gdzie użytkownicy mogli skorzystać z tygodniowego cofnięcia treści, a także takich, które obejmowały Eurosport.