Zdążyłem się zestarzeć. Nest Bank w końcu wprowadza BLIK na telefon

Nie zliczę sytuacji, w których było mi głupio z powodu mojego banku. A to dlatego, że tragicznie wolno wprowadzał funkcję, którą miały już wszystkie szanujące się banki w Polsce – BLIK na telefon. W końcu góra urodziła mysz.

Nest Bank jest ślimakiem wśród banków

BLIK jest obecny w Nest Banku od 2020 roku. Nawet wtedy nie była to żadna nowość – Nest został wyprzedzony przez wiele innych instytucji finansowych. Udało się wtedy wdrożyć kilka najważniejszych funkcji: płacenia BLIKIEM w Internecie, sklepach stacjonarnych, wypłacania gotówki w bankomatach przy pomocy kodu oraz wpłacania pieniędzy w taki sam sposób.

Wydawało się, że wprowadzenie BLIKA na telefon to tylko kwestia czasu. I rzeczywiście tak było, ale jednocześnie ten czas okazał się bardzo długi.

Przez dłuższą chwilę przedstawiciele Nest Banku przekazywali twardo, że przelew na telefon BLIK nie jest obsługiwany i nie ma planów wprowadzenia takiej opcji w najbliższym terminie. Przełom nastąpił dopiero w kwietniu bieżącego roku. Wtedy Nest Bank wreszcie pękł i zapowiedział wprowadzenie pełnej funkcjonalności BLIKA do 15 lipca 2023 roku.

Cóż, mamy sierpień, więc Nest Bank zaliczył obsuwę. Dzielnie walczył o ostatnie miejsce wśród działających w naszym kraju banków, które w większości umożliwiają już przelewy BLIK na telefon. Mało tego, został wyprzedzony nawet przez Bank Pocztowy, który zwykle nie bryluje jako najbardziej nowoczesny i najszybciej wprowadzający innowacje bank w naszym kraju. Brawo.

Przelew BLIK na telefon nareszcie w Nest Banku

Klienci Nest Banku dostają już e-maile z informacją, że BLIK na telefon jest od dziś dostępny w oficjalnej aplikacji. Jak go włączyć?

Należy wejść do ustawień aplikacji mobilnej. Tam wybieramy zakładkę BLIK, by na następnym ekranie kliknąć na Rejestracja do przelewu BLIK. Później trzeba zaakceptować oświadczenie i wybrać polecenie Zarejestruj. Od momentu rejestracji możemy już przyjmować przelewy BLIK na telefon.

A jak taki wysłać? Ścieżka jest prosta. W aplikacji banku wybieramy kolejno BLIK -> Przelew na telefon BLIK, a następnie uzupełniamy dane odbiorcy i potwierdzamy operację.

Jest kilka ograniczeń nowej funkcji. Dziennie można zrealizować do 20 przelewów BLIK na telefon na łączną kwotę 5000 złotych. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu nie może przekroczyć 1000 złotych. Limitów tych nie da się zmienić.

Dodatkowe postanowienia można znaleźć w zaktualizowanej tabeli opłat i prowizji dla klientów indywidualnych.

P.S. Nadal nie widzę możliwości rejestracji do przelewów na telefon BLIK w apce Nest Bank