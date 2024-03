Pakuj katanę. Już wiadomo, kiedy Ghost of Tsushima trafi na PC!

Dla tej gry niektórzy kupili PlayStation 5. I może niepotrzebnie, bo Ghost of Tsushima w wersji Director’s Cut zmierza właśnie na pecety. Kiedy wkroczymy na drogę samuraja?

Rok grzebania w kodzie, żeby zrobić dobry port gry

Nixxes Software jest bardzo dobrze znane graczom. To holenderskie studio deweloperskie wyspecjalizowało się w profesjonalnej produkcji portów klasycznych gier adaptowanych z konsol na komputery osobiste. Dzięki tym magikom otrzymaliśmy na PC całkiem udane wersje takich – wydawałoby się typowo pejstejszynowych – tytułów jak Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, czy Ratchet & Clank : Rift Apart. Niebawem do tego grona dołączą także Horizon Forbidden West Complete Edition oraz Ghost of Tsushima Director’s Cut.

Gra o Duchu z Cuszimy, oryginalnie wydana w 2020 roku, przeszła szereg zabiegów upiększająco-optymalizacyjnych. Po roku pracy nad kodem oraz testach najnowszych technologii dostępnych dla kart graficznych na PC, podano datę premiery reżyserskiej wersji Ghost of Tsushima dostępnej w cyfrowych sklepach dla komputerów. Będzie to 16 maja.

Ghost of Tsushima Director’s Cut – co będzie zawierać?

W skład nowej wersji gry wejdzie podstawowa linia fabularna, wzbogacona o dodatek Iki Island, a także tryb wieloosobowej kooperacji o nazwie Legends. Dla fanów kina samurajskiego, doceniającego kunszt Kurosawy, przygotowano specjalny tryb ukazujący grę wyłącznie w czerni i bieli oraz efektem ziarna filmowego. Dodano też japońskie dialogi oraz angielskie napisy. Co ciekawe, ruchy warg będą pokrywać się z kwestiami wypowiadanymi po japońsku, bo gra renderuje filmiki na bieżąco. Oczywiście polska wersja językowa również będzie dostępna.

Dla posiadaczy PC przygotowano całą masę ulepszeń wydajnościowych, w tym odblokowaną liczbę klatek na sekundę, rozbudowane ustawienia graficzne i co oczywiste – wsparcie dla sterowania klawiaturą i myszą. Jeśli wolimy ogrywać tytuł na padzie, nie ma sprawy. Podłączając DualSense, będziemy mogli odbierać te same wrażenia haptyczne i skorzystamy z adaptacyjnego spustu, zupełnie jak na PlayStation 5.

Gra będzie wspierać monitory ultrawide w formatach 21:9 i 32:9, więc zobaczymy jeszcze więcej. Mało tego: Nixxes przygotowało obsługę konfiguracji trzech monitorów połączonych w format 48:9. To dopiero pole widzenia!

Oprócz tego, Ghost of Tsushima Director’s Cut korzysta z technologii skalowania NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 i Intel XeSS, co na pewno będzie miało wpływ na uzyskiwaną wydajność wyrażaną w klatkach na sekundę. Całość domyka obsługa technologii DLAA oraz NVIDIA Reflex, pomagających wygładzać krawędzie przy anti-aliasingu.

Grę można już dodawać do wishlisty na Steam i w Epic Games Store.

Ghost of Tsushima Director’s Cut (źródło: PlayStation)

Zakup w przedsprzedaży uprawni do odbioru dodatków w postaci konia z trybu New Game+, stroju Podróżnika i motywów kolorystycznych Broken Armor ze sklepu Baku. Gra kosztować będzie 259 złotych.