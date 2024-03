Windows 11 miał być przełomem. Teraz Microsoft wycofuje się z obietnic

Pamiętacie jak podczas premiery Windowsa 11 pojawiły się zapowiedzi tego, że system będzie mógł swobodnie uruchamiać aplikacje z Androida na ekranie komputera? Ten projekt nie będzie doprowadzony do końca.

Odpalanie aplikacji Androida na PC z Windows 11

W październiku 2021 roku, kiedy wydano nowy system „okienkowy”, jedną z najbardziej interesujących funkcji, jakie zapowiedział Microsoft, była opcja uruchamiania aplikacji napisanych na system Android. Ta specyficzna emulacja, opracowana pod nazwą Windows Subsystem for Android (WSA) była testowo możliwa dzięki współpracy ze sklepem z aplikacjami Amazon.

Windows 11 i sklep Amazon (fot. Microsoft)

Startowa pula aplikacji nie była specjalnie duża, bo liczyła jakieś 50 programów, ale można było mówić o pewnego rodzaju przełomie. Co prawda emulatory Androida były dostępne na system Windows już od dawna, ale wtedy po raz pierwszy tak silną inicjatywę podjął sam Microsoft.

Microsoft pozbywa się funkcji z systemu Windows 11

Na stronach dotyczących produktów Microsoft pojawiła się nowa adnotacja związana z WSA. Znajdujemy w niej taki komunikat:

Firma Microsoft kończy wsparcie dla Windows Subsystem for Android™️ (WSA). W rezultacie Amazon Appstore w systemie Windows oraz wszystkie aplikacje i gry zależne od WSA nie będą już obsługiwane od 5 marca 2025 r. Do tego czasu wsparcie techniczne będzie nadal dostępne dla klientów. Klienci, którzy zainstalowali Amazon Appstore lub aplikacje na Androida przed 5 marca 2024 r., będą nadal mieć dostęp do tych aplikacji do daty wycofania 5 marca 2025 r. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem support.microsoft.com. Jesteśmy wdzięczni za wspieranie naszej społeczności programistów. Nadal staramy się słuchać opinii w miarę rozwijania naszych rozwiązań.

Muszę przyznać, że niespecjalnie ciągnęło mnie do testowania WSA w Windowsie 11, choć zwykle lubię różne nowości, które pojawiają się dzięki aktualizacjom Microsoftu. Póki jeszcze korzystałem ze smartfonów Samsunga, w zupełności wystarczały mi funkcje przesyłania zawartości ekranu smartfona na PC za pośrednictwem aplikacji Twój telefon. Pełna emulacja androidowych aplikacji nigdy nie wydawała mi się specjalnie atrakcyjna, zwłaszcza że doświadczeniu temu daleko było do ultra płynnego.

Cóż, w razie czego mamy jeszcze cały rok na to, żeby przyjrzeć się bliżej Windows Subsystem for Android. Wszak do daty wycofania będzie on działać jak dotąd.

Zmiany najwyraźniej nie będą miały żadnego wpływu na aplikację Twój telefon i listę smartfonów, które mogą przesyłać obraz aplikacji na PC z Windowsem. Nietknięta będzie też usługa Google, umożliwiająca odpalanie gier z Androida na komputerach, czyli Google Play Games. Podejrzewam więc, że utrata WSA mało kogo zaboli.

Wobec powyższego, może się nawet okazać, że Microsoft wie, co robi. Niebywałe.