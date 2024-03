Xbox Boy? Nowy kontroler nawiązuje do popularnego Fallouta

Nowy kontroler Xbox może być szczególnie popularny wśród fanów postapokaliptycznej serii gier od Bethesdy. W oficjalnym Design Labie padów do konsoli Zielonych znaleźć można bowiem nowy wzór S.P.E.C.I.A.L., inspirowany serią Fallout. Ile będzie kosztować potencjalnych nabywców zakup tego cuda?

Xbox chce się wyróżnić

Nie tak dawno świat obiegła wieść, iż Microsoft zdecydował się na współpracę z Best Buy, Paramount Game Studios oraz GameMill, w celu stworzenia specjalnej edycji konsoli Xbox Series X, inspirowanej Spongebobem Kanciastoportym. W ręce potencjalnych nabywców poza limitowaną edycją konsoli wpaść może również niestandardowo zaprojektowany kontroler, na którym można będzie dojrzeć twarze znanych z show postaci. Wychodzi jednak na to, iż nie będzie to jedyny pad do konsoli Microsoftu, inspirowany znanym tekstem kultury.

Mój kontroler MUSI mieć to, co najdroższe najlepsze! (screen: Wojciech Loranty / Tabletowo.pl)

W oficjalnym sklepie internetowym, poświęconym budowanym na zamówienie kontrolerom (czyli w Xbox Design Lab), możemy bowiem dojrzeć nowe kontrolery S.P.E.C.I.A.L., inspirowane serią Fallout. Choć podstawowy korpus tego pada jest taki sam w każdym wydaniu, tak zróżnicowane zostały kolory poszczególnych elementów kontrolera. Oferta obejmuje 4 podstawowe barwy, inspirowane Bractwem, Pip-Boyem, Mutantami oraz mieszkańcami krypty (ten nosi nazwę Vault).

Jeśli jednak żadne z predefiniowanych połączeń nam nie odpowiada, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby puścić wodze swej wyobraźni i dostosować konkretne elementy, zgodnie z własnym gustem (oraz sumieniem) estetycznym. Dostępnych kombinacji jest bez liku, także podejrzewam, iż każdy znajdzie coś dla siebie. Mnie akurat podoba się taki kontroler, jak widzicie na powyższym zrzucie ekranu i biję się z myślami, czy go zamówić, czy też oddać go w objęcia internetowej nicości.

Zamilcz i bierz me pieniądze!

Najtańsza wersja pada inspirowanego serią Bethesdy, jeśli wierzyć Design Labowi, kosztuje 369,98 złotych. Maksymalna cena, jaką udało mi się uzyskać po krótkiej zabawie w sklepie, to niecałe 505 złotych. Także jeśli myślcie nad nabyciem tego typu padów do swojego Xbox Series S, to jest szansa, iż ich kumulatywna wartość będzie wyższa, niż samej konsoli. Niemniej fakt posiadania niecodziennego pada może być tego warty, szczególnie dla osób będących fanami tej bombowej serii.