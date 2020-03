Obecna sytuacja wywołana epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie należy do najprzyjemniejszych, jednak musimy to jakoś przetrwać. W tym niebezpiecznym okresie szczególnie uważać na siebie powinni seniorzy, bowiem są najbardziej narażeni na zakażenie – a nigdy nie wiadomo, czy mijana na ulicy osoba jest zdrowa. Play chce zadbać o swoich klientów w zaawansowanym wieku i proponuje im bezpłatne wydłużenie ważności konta lub odroczenie daty płatności faktury za usługi telekomunikacyjne, aby konieczność doładowania konta lub zapłacenia rachunku nie zmuszała ich do wyjścia z domu.

Play, podobnie jak pozostali operatorzy, mocno stara się uprzyjemnić i ułatwić życie swoim klientom w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Fioletowy udostępnił użytkownikom bez żadnych dodatkowych opłat m.in. dodatkowy pakiet 10 GB internetu oraz odkodował aż 40 kanałów w usługach Play NOW i Play NOW TV, a także przygotował promocję, dzięki której można dostać nawet 20 złotych na zakupy w Sklepie Google Play. Nowi klienci i ci, którzy przedłużą umowę, mogą natomiast otrzymać 6 miesięcy dostępu do Amazon Prime Video za darmo.

Play wydłuża ważność konta i odracza datę płatności faktury seniorom

Niedawno Orange, jako jedyny do tej pory, zrobił ukłon w stronę seniorów, ponieważ to właśnie oni są najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Operator wydłużył termin płatności za faktury o dwa tygodnie wszystkim klientom w wieku 65 lat i więcej. Teraz na podobny krok zdecydował się również Play – wszystkie osoby powyżej 65 roku życia będą miały dodatkowych 14 dni na zapłacenie rachunku za usługi telekomunikacyjne. Fioletowy poinformuje o tym przywileju SMS-em wszystkich, którym się on należy.

Jeśli ktoś natomiast korzysta z oferty na kartę, Play bezpłatnie przedłuży ważność konta do końca czerwca 2020 roku, ale tylko pod warunkiem, że obecnie jest ono aktywne. W przypadku wykorzystania wszystkich środków operator ma natomiast zachęcać do doładowania poprzez aplikację Play24, stronę internetową doladowania.play.pl, bankowość internetową czy bliską osobę, która ma abonament w Play (wówczas zostaje ono dopisane do rachunku tego klienta). W awaryjnych sytuacjach użytkownicy mogą zaś skorzystać z usługi Kredyt dla ofert na Kartę.

Źródło: Blog Play

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!