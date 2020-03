Promocja: Amazon Prime Video na 6 miesięcy za darmo dla abonentów Play

Od 14 marca 2020 roku do odwołania w całej Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, w związku z czym zaleca się niewychodzenie z domu, jeśli ktoś nie musi tego robić. Nikt nie powiedział jednak, że przez ten czas trzeba się nudzić – zapełnić czas można na wiele różnych sposobów. Abonenci Play mogą teraz do listy rozrywek dopisać bezpłatny dostęp do Amazon Prime Video i to na aż sześć miesięcy.

Widzowie w Polsce nie mogą narzekać na niedobory w dostępach do serwisów VOD – do wyboru mają m.in. Netflixa i HBO GO, a od niedawna także Amazon Prime Video. Usługa, podobnie jak inne tego typu, proponuje nowym użytkownikom bezpłatny okres próbny, ale trwa on tylko siedem dni – później trzeba płacić 5,99 euro (~27 złotych) za każdy miesiąc. Czy to dużo, czy nie – kwestia indywidualnej oceny. Abonenci Play nie muszą się jednak teraz nad tym zastanawiać.

Amazon Prime Video na 6 miesięcy za darmo dla abonentów Play

Od teraz klienci Play, którzy związali się z operatorem umową abonamentową na telefon, internet lub telewizję, mogą całkowicie za darmo trzymać dostęp do Amazon Prime Video na sześć miesięcy. W dwóch pierwszych przypadkach, aby aktywować usługę, powinni w aplikacji Play24 przejść do zakładki „Telewizja i wideo” i wybrać odpowiednią opcję z listy. Później wystarczy założyć konto w Amazon Prime Video, korzystając z linku udostępnionego we wspomnianym programie lub otrzymanego SMS-em.

Użytkownicy PLAY NOW TV BOX mogą natomiast aktywować promocję w sekcji „Pakiety” na swoim dekoderze. Następnie otrzymają SMS-em link, który przekieruje na stronę rejestracji w serwisie Amazon Prime Video.

Promocja skierowana jest zarówno do nowych klientów, jak i tych, którzy będą przedłużać dotychczasową umowę. Dostęp do usługi można włączyć już przy podpisywaniu kontraktu, jak i później za pomocą aplikacji Play24 lub dekodera do oferty PLAY NOW TV. Abonenci muszą jednak pamiętać, że na rejestrację w Amazon Prime Video mają 30 dni od daty aktywacji promocji.

Po upływie sześciu miesięcy za każdy miesiąc klienci będą płacić 25 złotych (opłata zostanie doliczona do rachunku), lecz bez konsekwencji mogą też zrezygnować z dostępu do tej usługi.

Regulamin promocji: Amazon Prime Video przez 6 miesięcy od PLAY (PDF)

Źródło: informacja prasowa, Play

