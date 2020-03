10 GB bezpłatnego internetu dla klientów Play i T-Mobile

Play i T-Mobile są jednymi z operatorów, którzy podczas obecnej sytuacji w kraju pragną ułatwić swoim klientom decyzję dotyczącą tego, czy ograniczyć wychodzenie z domu do minimum, czy też nie. Chętni mogą odebrać pakiet 10 GB internetu.

Oferty abonamentowe często rządzą się własnymi prawami. Kiedy użytkownicy telefonów na kartę obdarowywani darmowymi są pakietami internetu i innymi bonusami, klienci opłacający stałe miesięczne zobowiązanie wodzą za nimi smutnym wzrokiem. Szczęśliwie Play nie zapomina o nich „w czasach zarazy”. Mają od dziś możliwość aktywowania dodatkowych 10 GB do wykorzystania.

Bezpłatne 10 GB internetu w Play na abonament

Aktywację pakietu dokonujemy przez zalogowanie się na na swoje konto w aplikacji Play24. Tam odszukujemy sekcję „Pakiety” i wybieramy nową, darmową opcję 10 GB. O przyznaniu pakietu zostaniemy poinformowani powiadomieniami i/lub przez SMS.

Istnieje też alternatywna ścieżka uruchomienia pakietu – przez stronę internetową 24.play.pl, gdzie znajdziemy go w zakładce „Usługi i pakiety”.

Pakiet można włączyć do 31 marca 2020 r. i będzie on ważny przez 14 dni od momentu aktywacji.

10 GB dodatkowego internetu w T-Mobile

W wypadku T-Mobile, nie ma znaczenia, czy korzystamy z oferty abonamentowej, MIX-a czy mamy numer kartę. Pakiet danych dostępny w ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays mogą aktywować wszyscy klienci indywidualni operatora.

Odpowiednia opcja zostanie otworzona w aplikacji Mój T-Mobile na trzy dni, od piątku 20 marca do niedzieli 22 marca. Pakiet zostanie włączony w ciągu 72 godzin i będzie ważny przez 7 dni dla klientów MIX i na kartę oraz do końca cyklu rozliczeniowego w przypadku abonentów.

Magentowi przypominają także, że klienci abonamentowi mogą w dowolnej chwili skorzystać także z darmowych 7 GB za uzupełnienie profilu oraz 6 GB za płatność VISA.

#zostańwdomu zatacza coraz szersze kręgi

To tylko jeden przykład, w jaki sposób firmy świadczące różne usługi i produkty pomagają nam w utrzymywaniu kontaktu z bliskimi podczas okresu, w którym lepiej nie urządzać spotkań towarzyskich i unikać spacerów w miejsca, gdzie znajdują się inni ludzie. Jeśli uważnie śledzicie Tabletowo, wiecie już, że:

To tylko część tego, co jest dostępne za darmo w czasie epidemii koronawirusa – a zaręczamy, że okazji do zróżnicowanego uprawiania lenistwa będzie jeszcze więcej. Bądźcie czujni!

źródło: informacja prasowa

