Promocja: 20 zł na zakupy w Google Play dla abonentów Play i Red Bull Mobile

Co prawda rząd nie wydał (jeszcze?) całkowitego zakazu wychodzenia z domu z powodu panującej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie opuszczać czterech ścian, jeśli nie ma takiej konieczności. Jakoś jednak trzeba zająć sobie czas i Play właśnie to ułatwił swoim abonentom. Mogą oni bowiem dostać 20 złotych na zakupy w Sklepie Google Play.

20 zł na zakupy w Google Play dla abonentów Play i Red Bull Mobile

Już na początku wypada zaznaczyć, że promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które mają umowę abonamentową w Play lub Red Bull Mobile – użytkownicy ofert na kartę i MIX, z uwagi na jej zasady, niestety nie mogą z niej skorzystać. Co więcej, jest ona dostępna tylko dla tych klientów, którzy nie korzystali z tego typu promocji w ciągu ostatniego roku, bowiem to już nie pierwsza taka akcja Fioletowego (chociaż w obecnej sytuacji nabiera ona nowego, bardzo istotnego znaczenia).

Aby skorzystać z niniejszej promocji, w pierwszej kolejności trzeba wejść do Sklepu Google Play na smartfonie, przejść do Ustawień i w zakładce Konto wybrać Formy Płatności, a następnie zaznaczyć opcję Skorzystaj z płatności przez operatora Play. Jest to warunek konieczny – tylko po jego spełnieniu można otrzymać 20 złotych na zakupy na tej platformie.

Po dokonaniu formalności, abonent Play lub Red Bull Mobile musi wybrać z zasobów Sklepu Google Play aplikację, grę, książkę bądź inny produkt w nim dostępny i dotknąć przycisk „Kup”. W przypadku, gdy będzie on kosztował ponad 20 złotych, na fakturze za usługi telekomunikacyjne pojawi się kwota pomniejszona o bonus od operatora. Jeśli zaś jego cena jest mniejsza niż 20 złotych, wówczas do rachunku doliczony zostanie jeden grosz. Pozostałe (tj. niewykorzystane) środki jednak przepadną, więc w tej sytuacji warto zdecydować się na coś droższego i przy okazji też coś, co nie znudzi się po 5 minutach.

Promocja potrwa tylko do 31 marca 2020 roku, więc nie ma zbyt dużo czasu na skorzystanie z niej. Do końca bieżącego miesiąca abonenci Play mogą również bez dodatkowych opłat włączyć dodatkowy pakiet 10 GB internetu.

Przy okazji warto przypomnieć, że nowi abonenci oraz ci, którzy przedłużą umowę, mogą otrzymać za darmo dostęp na pół roku do usługi Amazon Prime Video. Więcej szczegółów na temat tej oferty znajdziecie w podlinkowanym poniżej artykule.

Źródło: informacja prasowa

