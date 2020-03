Nie tylko Orange, Play i Vectra także odkodują kanały

Play i Vectra, ze względu na zagrożenie koronawirusem, poinformowali, że zapewnią swoim klientom dostęp do dodatkowych kanałów.

Nudno w domu? Włącz telewizję

W związku z tym, że koronawirus dotarł do Polski, sporo osób zdecydowało się zmienić swoje nawyki, a także najbliższe plany. Co więcej, na serwisach społecznościowych możemy przeczytać deklaracje, że niektórzy zamierzają spędzać znacznie więcej czasu w domach. Ponadto, zamknięte zostały kina, teatry, odwołano wiele imprez masowych, a także zamknięto szkoły i uczelnie.

Co robić w domu, szczególnie jeśli mamy sporo wolnego czasu? Można posprzątać, zrobić trening, przeglądać internet, a także oglądać telewizję. Opcji jest sporo, ale jeśli klienci Play lub Vectry zdecydują się na ostatnią z wymienionych czynności, to teraz będą mieli dostęp do bogatszej listy kanałów.

Dodatkowe 40 kanałów od Play

Play zachęca do zostania w domu. Firma ogłosiła, że zamierza uatrakcyjnić czas swoim klientom klientom i dlatego do końca marca wszyscy posiadający dostęp do usług PLAY NOW oraz PLAY NOW TV będą mogli bezpłatnie oglądać kanały z pakietów Extra oraz Kids.

To dodatkowe 40 kanałów, z których będziecie mogli korzystać bez dodatkowych opłat. Zapewnią Wam rozrywkę, sportowe emocje, najlepszą muzykę czy mnóstwo bajek oraz programów edukacyjnych dla dzieci w każdym wieku.

Klienci, którzy po 31 marca, a więc zakończeniu specjalnej promocji, będą jeszcze chcieli oglądać treści z pakietów Extra i Kids będą mieli możliwość skorzystania z okresu próbnego, który wynosi 90 dni w usłudze PLAY NOW TV i 30 dni w PLAY NOW.

Vectra z pakietem dla najmłodszych

Natomiast Vectra przygotowała promocję dla najmłodszych widzów. Firma odkoduje sześć kanałów – CBeebies, Disney Junior, Teletoon+, Nick Jr, Top Kids i Da Vinci, z których będzie można korzystać do 26 marca. Kanały pojawią się u wszystkich klientów, niezależnie od wykupionego pakietu TV.

Przypominamy, że także klienci Orange mogą skorzystać ze specjalnych promocji. Pomarańczy operator zdecydował się na odblokowanie ponad 40 kanałów dla wszystkich klientów telewizji kablowej Orange TV. Dodatkowo, klienci indywidualni ofert abonamentowych i prepaid mogą otrzymać dodatkowe, darmowe 10 GB na internet.

źródło: Play, Antyweb