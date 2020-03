Orange wyciąga dłoń do seniorów i wydłuża czas na opłacenie rachunków

Pewnie nieraz zauważamy, że dużą część kolejek w placówkach banków i w salonach operatorów sieci komórkowych stanowią osoby starsze, dla których przyzwyczajenie się do załatwiania sprawunków online sprawia większe trudności niż młodszym pokoleniom. Orange to rozumie i wprowadza przydatne usprawnienie.

Dodatkowe 2 tygodnie na płatność dla osób starszych

Seniorzy w wieku 65 lat i powyżej, mogą teraz skorzystać z postanowienia Orange, które zakłada przedłużenie terminów płatności ostatnich faktur. Dokładniej, chodzi o rachunki wystawione od 26 lutego do 14 marca. Do daty płatności na rachunku można doliczyć dodatkowe 14 dni – jeśli płatność zostanie dokonana w ich trakcie, nie będą naliczane żadne odsetki. Informacja o prolongacie trafi do uprawnionych do niej osób za pomocą SMS-a lub e-maila.

Przy okazji Orange poleca regulowanie płatności elektronicznie, dzięki czemu osoby najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19, będą mogły uniknąć wychodzenia z domu i kontakt z ludźmi. Tego typu zmiana przyzwyczajeń może być trudna do osiągnięcia, dlatego Pomarańczowi proszą młodsze osoby o pomoc seniorom w wykonaniu takiej operacji za nich lub pokazanie, jak można się jej nauczyć.

Przejrzyj zawartość aplikacji operatora

Orange zachęca, by w miarę możliwości sprawy związane z usługami, pakietami i tym podobnymi rzeczami, załatwiać bezpośrednio w aplikacji Mój Orange. To naprawdę przydatne narzędzie, które może oszczędzić nam wycieczki do salonu operatorskiego. Warto o nim pamiętać, bo tak jak w wypadku innych sieci komórkowych, specyfika pracy telefonicznych centr pomocy uległa zmianie – helpdesk może być znacznie trudniejszy do „złapania” niż zazwyczaj.

źródło: Blog Orange

