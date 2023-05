Więcej smartfonów Xiaomi! Rynek wytrzyma

Co za dużo, to nie zdrowo? Bynajmniej nie dla Xiaomi. Oferta producenta wzbogaciła się o kolejny nowy smartfon z dobrze Wam już znanej serii Redmi Note 12. Co oferuje i ile kosztuje jej najmłodszy członek?

Xiaomi wprowadza na rynek kolejny nowy smartfon z serii Redmi Note 12

Jako pierwsze Xiaomi zaprezentowało modele Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G i Redmi Note 12 Pro+ 5G. Niewiele później, bez większego rozgłosu, dołączyły do nich smartfony Redmi Note 12S i Redmi Note 12 Pro. Dla producenta najwyraźniej była to wciąż niewystarczająca oferta, ponieważ rodzina wzbogaciła się o kolejnego członka – Redmi Note 12R Pro.

Redmi Note 12R Pro (źródło: JD.com)

Smartfon wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 z modemem 5G, podobnie jak Redmi Note 12 5G. Pomimo zastosowania nie najwydajniejszego procesora, producent zdecydował się umieścić na pokładzie Redmi Note 12R Pro aż 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci – to jedyna konfiguracja, jaką stworzył chiński gigant.

Ponadto najnowszy model w ofercie firmy odda swoim właścicielom 6,67-calowy wyświetlacz OLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, podobnie jak większość smartfonów z serii Redmi Note 12 (wyjątkiem jest Redmi Note 12S z 6,43-calowym ekranem 90 Hz).

Specyfikacja Redmi Note 12R Pro obejmuje również aparat 16 Mpix na przodzie i 48 Mpix na tyle, obok którego znajduje się jeszcze jeden, aczkolwiek jego parametry nie są znane (mówi się, że to 2 Mpix sensor do pomiaru głębi). Wiemy również, że smartfon wyposażono w akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W przez port USB-C, dual SIM, emiter podczerwieni, czytnik linii papilarnych i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Redmi Note 12R Pro (źródło: JD.com)

Cena, dostępność

Najnowszy smartfon Xiaomi jest już dostępny w Chinach w cenie 1999 juanów, co jest równowartością ~1205 złotych. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat planów wprowadzenia go do sprzedaży na innych rynkach. Niewykluczone, że jeśli tak się stanie, to Redmi Note 12R Pro będzie sprzedawany pod inną nazwą, co w przypadku Xiaomi jest standardem.