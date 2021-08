Klienci w Polsce nie mogą narzekać na ceny dostępu do sieci. Operatorzy nie przestają jednak zaskakiwać swoimi ofertami. Jak Play, który właśnie pochwalił się najtańszym internetem stacjonarnym bez umowy długoterminowej.

Klient często musi się związać umową terminową, żeby dostać najlepszą cenę

To standard, że najlepsze warunki otrzymują klienci, którzy wybierają umowę na czas określony, najczęściej 24 miesięcy, choć zdarzają się też kontrakty na 12 i 36 miesiące. Jednocześnie na rynku można znaleźć oferty w formie subskrypcji, na przykład Orange Flex czy Heyah 01, pozwalające zrezygnować z korzystania z usług w każdej chwili bez dodatkowych kosztów.

Podobnie jest w przypadku internetu stacjonarnego – klienci bez problemu znajdą oferty zarówno z umową terminową (nawet na dziewięć miesięcy, dedykowane uczniom i studentom), jak i bez zobowiązania. Te ostatnie często jednak wiążą się z wyższą opłatą miesięczną lub/i wysoką ceną aktywacji, co może skutecznie zniechęcić zainteresowanych.

Play ma teraz najtańszy na polskim rynku internet stacjonarny bez umowy terminowej

Play poinformował dziś, że przygotował najtańszą na polskim rynku ofertę internetu stacjonarnego bez zobowiązania. Klienci mają do wyboru trzy prędkości, bowiem – jak przystało na łącze stacjonarne – transfer danych jest nieograniczony.

Najtańszy pakiet, zapewniający pobieranie danych z prędkością do 150 Mbit/s i wysyłanie do 15 Mbit/s, kosztuje 35 złotych miesięcznie (po rabatach za fakturę elektroniczną, terminowe płatności i zgody marketingowe). Za 10 złotych więcej miesięcznie klient dostanie prędkości do 300 Mbit/s i do 40 Mbit/s, a za kolejnych 10 złotych więcej już do 600 Mbit/s i do 60 Mbit/s.

źródło: Play

We wszystkich trzech przypadkach klient otrzyma router WiFi w zestawie za 0 złotych i będzie musiał zapłacić 50 złotych za instalację (opłata zostanie doliczona do pierwszej faktury). W tym przypadku, jako że jest to oferta bez zobowiązania, można wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Warto na koniec wspomnieć, że Play dostarcza swój internet stacjonarny na łączach sieci Vectra. Dostępność usługi można sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej operatora. Znajdziecie na niej również ofertę na czas określony – ceny są zbliżone, aczkolwiek można otrzymać 3 miesiące za darmo lub 10 złotych rabatu przez cały okres trwania umowy.