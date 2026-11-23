Legenda Black Friday powstała z tego, że w Czarny Piątek sprzedawano produkty niemal za bezcen. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – lwia część promocji nie sprawia, że pieniądze same wyrywają się z portfela. W tym przypadku jednak aż się prosi, żeby skorzystać z tej oferty.

Mega promocja na HBO Max na Black Friday 2026

Z okazji Black Friday 2026 przygotowano promocję, w ramach której obniżono ceny wszystkich dostępnych subskrypcji – aż o 50%. W dodatku obniżona o połowę cena będzie obowiązywała przez cały pierwszy rok – co miesiąc z podłączonej do konta karty pobrana zostanie połowa standardowej ceny subskrypcji.

W związku z tym osoby, które skorzystają z promocji HBO Max na Black Friday 2026, zapłacą przez 12 pierwszych miesięcy:

14,99 złotych za plan Podstawowy (z reklamami), zamiast 29,99 złotych,

19,99 złotych za plan Standardowy, zamiast 39,99 złotych,

24,99 złotych za plan Premium, zamiast 49,99 złotych.

Promocja HBO Max na Black Friday 2026 (źródło: HBO Max)

Promocja HBO Max na Black Friday 2026 dostępna jest tylko dla nowych subskrybentów. Od 13. miesiąca serwis zacznie pobierać standardową cenę, jeżeli użytkownik wcześniej nie zrezygnuje z subskrypcji. Z oferty można skorzystać do 30 listopada 2026 roku włącznie.

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Jest też promocja na Disney+ i SkyShowtime

Jeszcze dziś i jutro (tj. do 24 listopada 2026 roku) dostępna jest promocja na Disney+, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące obowiązuje niższa cena wszystkich pakietów:

16,99 złotych miesięcznie za plan Standard z reklamami, potem 24,99 złotych miesięcznie,

23,99 złotych miesięcznie za plan Standard (bez reklam), potem 34,99 złotych miesięcznie,

39,99 złotych miesięcznie za plan Premium, potem 59,99 złotych miesięcznie.

Opcjonalnie niezmiennie można wykupić plan Standard (bez reklam) za 349,90 złotych na rok i Premium za 599,90 złotych przy płatności za rok z góry. Bardziej jednak opłaca się najpierw skorzystać z dostępnej do 24 listopada 2026 roku promocji.

SkyShowtime, który zniknie z Europy pod koniec 2027 roku, również oferuje subskrypcję przez pierwszych 12 miesięcy w niższej cenie:

Standard (bez reklam) za 25,99 złotych miesięcznie (zamiast 34,99 złotych miesięcznie),

Premium za 37,49 złotych miesięcznie (zamiast 49,99 złotych miesięcznie).

Za 199,99 złotych można zaś wykupić plan Standard z reklamami na rok (to link afiliacyjny – korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co serdecznie dziękujemy), podczas gdy cena subskrypcji w rozliczeniu miesięcznym to 24,99 złotych.