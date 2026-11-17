Amazon obniżył ceny czytników Kindle oraz innych swoich urządzeń na Black Friday 2026, ale taniej kupicie również smartwatche renomowanego producenta, a także słuchawki, powerbanki i ładowarki znanych firm.
Promocja na smartwatche, słuchawki, powerbanki i ładowarki na Amazon z okazji Black Friday 2026
W ramach tzw. Wczesnego Black Friday w obniżonych cenach dostępne są m.in. smartwatche marki Amazfit:
- Amazfit Active 2 (44 mm) z GPS za 512,05 złotych,
- Amazfit Active 3 Premium (45 mm) z GPS za 565,24 złotych,
- Amazfit Balance z GPS za 567,15 złotych,
- Amazfit Balance 2 (47 mm) z GPS za 883,97 złotych,
- Amazfit T-Rex 3 Pro (48 mm) z GPS za 1299 złotych,
- Amazfit T-Rex Ultra 2 (51 mm) z GPS za 2066,03 złotych.
Na Amazon.pl taniej kupicie również mnóstwo modeli słuchawek różnych producentów, w tym:
- Soundcore P20i za 55 złotych,
- Soundcore P31i z ANC za 119 złotych,
- Soundcore P40i z ANC za 129 złotych,
- Razer BlackShark V2 za 140,68 złotych,
- Logitech G432 za 152,99 złotych,
- Soundcore Q30 z ANC za 179 złotych,
- Soundcore Liberty 5 z ANC za 209 złotych,
- Soundcore Sport X20 z ANC za 249 złotych,
- Razer Barracuda X za 255 złotych,
- Logitech Zone Vibe 100 za 261,99 złotych,
- Soundcore Liberty 4 Pro z ANC za 299 złotych,
- Logitech G Pro X Lightspeed za 394,99 złotych,
- Philips Audio X2HR/00 Fidelio za 395,69 złotych,
- JBL Live 770 za 399,94 złotych,
- Bose QuietComfort Earbuds z ANC za 478,04 złotych,
- Bose QuietComfort Ultra (2. generacji) za 1229 złotych.
Ponadto w ramach Wczesnego Black Friday Amazon.pl sprzedaje taniej również powerbanki i ładowarki, takie jak:
- powerbanki
- ładowarki
- Anker 20 W ze złączami USB-A i USB-C od 29,43 złotych,
- Anker 47 W z dwoma złączami USB-C (GaN) za 59,99 złotych,
- Anker 65 W z dwoma złączami USB-C i jednym USB-A od 74,09 złotych,
- Ugreen 65 W z trzema złączami USB-C i jednym USB-A za 89,99 złotych,
- Anker 200 W z czterema złączami USB-C i dwoma USB-A za 208,05 złotych (stacja ładowania GaN).
Wszystkie oferty, dostępne w ramach Wczesnego Black Week na Amazon.pl, znajdziecie na tej stronie.
Przy okazji zakupów na Amazon.pl warto aktywować Prime za 0 złotych
Osoby, kupujące na Amazon.pl, zdecydowanie powinny aktywować Amazon Prime za 0 złotych na 30 dni, ponieważ subskrypcja zapewnia szybką i bezpłatną wysyłkę. Po darmowym okresie można (ale nie trzeba, choć warto) wybrać płatność miesięczną (po 15,50 złotych) lub za rok z góry (obecnie 69 złotych).
Subskrypcja Amazon Prime zapewnia dodatkowo dostęp do ekskluzywnych promocji na Amazon.pl, a także serwisu Prime Video z filmami i serialami oraz Prime Gaming z grami.
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