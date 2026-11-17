Amazon obniżył ceny czytników Kindle oraz innych swoich urządzeń na Black Friday 2026, ale taniej kupicie również smartwatche renomowanego producenta, a także słuchawki, powerbanki i ładowarki znanych firm.

Promocja na smartwatche, słuchawki, powerbanki i ładowarki na Amazon z okazji Black Friday 2026

W ramach tzw. Wczesnego Black Friday w obniżonych cenach dostępne są m.in. smartwatche marki Amazfit:

Na Amazon.pl taniej kupicie również mnóstwo modeli słuchawek różnych producentów, w tym:

Ponadto w ramach Wczesnego Black Friday Amazon.pl sprzedaje taniej również powerbanki i ładowarki, takie jak:

Wszystkie oferty, dostępne w ramach Wczesnego Black Week na Amazon.pl, znajdziecie na tej stronie.

Przy okazji zakupów na Amazon.pl warto aktywować Prime za 0 złotych

Osoby, kupujące na Amazon.pl, zdecydowanie powinny aktywować Amazon Prime za 0 złotych na 30 dni, ponieważ subskrypcja zapewnia szybką i bezpłatną wysyłkę. Po darmowym okresie można (ale nie trzeba, choć warto) wybrać płatność miesięczną (po 15,50 złotych) lub za rok z góry (obecnie 69 złotych).

Subskrypcja Amazon Prime zapewnia dodatkowo dostęp do ekskluzywnych promocji na Amazon.pl, a także serwisu Prime Video z filmami i serialami oraz Prime Gaming z grami.

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