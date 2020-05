Play ma promocję na internet stacjonarny – trzy miesiące za darmo

Portfolio Play jest bardzo rozbudowane i nie ogranicza się wyłącznie do oferty telefonii komórkowej i internetu mobilnego. Operator sprzedaje też dostęp do telewizji oraz internet domowy, a od niedawna także szerokopasmowy internet stacjonarny. Fioletowy przygotował promocję, która powinna zachęcić niejednego klienta do wybrania właśnie jego propozycji.

Play rozpoczął sprzedaż internetu stacjonarnego niecały miesiąc temu. Operator nie dysponuje własną infrastrukturą – nawiązał współpracę z VECTRĄ i do świadczenia swojej usługi wykorzystuje jej sieć. Jeśli więc w miejscu Waszego zamieszkania jest okablowanie VECTRY, to najprawdopodobniej możecie podpisać umowę z Fioletowym (dostępność da się sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej). A opłaca się to zrobić z przynajmniej dwóch, a nawet i trzech powodów.

Promocja: internet stacjonarny od Play za darmo przez trzy miesiące

Play oferuje w sumie trzy pakiety internetu stacjonarnego: do 150 Mbit/s, do 300 Mbit/s i do 600 Mbit/s. Deklarowana prędkość wysyłania to zaś – odpowiednio – 15 Mbit/s, 20 Mbit/s i 30 Mbit/s. Promocją, dzięki której można korzystać z usługi przez pierwsze trzy miesiące za darmo, objęto jednak tylko dwie ostatnie z ww. opcji.

Regularna cena pakietu do 300 Mbit/s to 70 złotych, natomiast do 600 Mbit/s – 80 złotych. Jeśli zgodzicie się na e-fakturę (i będziecie pilnować, aby terminowo płacić rachunki) oraz profilowanie i komunikację marketingową, otrzymacie w sumie 10 złotych rabatu w każdym miesiącu. Mało tego – jeżeli jesteście już klientami Play i posiadacie abonament, dostaniecie kolejne 15 złotych zniżki, dzięki czemu finalnie zapłacicie za dostęp do internetu stacjonarnego 45 zł lub 55 zł.

Dodatkowym profitem jest fakt kumulacji różnych usług u jednego operatora, co wielu osobom ułatwia pilnowanie regulowania należności w terminie. Promocja pozwalająca korzystać z internetu stacjonarnego od Play przez trzy miesiące bez opłat trwa do odwołania, więc niezdecydowani mają czas na namysł, a osoby posiadające umowę z innym dostawcą na to, aby rozstać się z nim w zgodzie i bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu kar umownych.

Na koniec warto jeszcze dodać, że w zestawie klienci otrzymują (za 0 zł, ale w dzierżawę; brak zwrotu wiąże się z koniecznością zapłaty karty w wysokości nawet 300 zł) router WiFi z obsługą częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz oraz możliwością jednoczesnego podłączenia nawet 20 różnych urządzeń. Opłata za instalację i aktywację usługi to 50 złotych. Play przy okazji zachęca też do zakupu telewizji PLAY NOW TV BOX za 20 złotych miesięcznie (po rabatach).

Regulamin Oferty Promocyjnej „Internet Stacjonarny – 3 miesiące za 0 zł” (PDF)

Cennik Oferty Internet Stacjonarny (PDF)