Promocja: nawet 200 GB internetu za darmo dla (wybranych) klientów Play

W obecnej sytuacji internet jest szczególnie potrzebny – służy nie tylko do rozrywki, ale też nauki. Doskonale to wiedzą uczniowie i studenci, którzy muszą uczestniczyć w zajęciach online. Play przygotował promocję specjalnie dla takich osób, aczkolwiek jej warunki są na tyle liberalne, że mogą z niej skorzystać także inni klienci.

Jakiś czas temu Play postanowił uruchomić procedury zero-rating dla platform edukacyjnych, za pośrednictwem których prowadzone jest zdalne nauczanie (ich lista powstała na bazie rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej). Dzięki temu korzystanie z nich nie pomniejsza dostępnego pakietu danych. Co najważniejsze, działa to we wszystkich ofertach, a na dodatek nie jest wymagana żadna dodatkowa weryfikacja.

Teraz Play przygotował kolejną ofertę skierowaną do uczniów i studentów, dzięki której mogą oni dostać nawet 200 GB internetu całkowicie za darmo. Jej zasady są jednak na tyle liberalne, że skorzystać z niej będą mogli również inni klienci.

Nawet 200 GB internetu za darmo dla (wybranych) klientów Play

Promocja skierowana jest do wszystkich klientów do 26. roku życia. Weryfikacja uprawnionych odbywa się na podstawie sprawdzenia numeru PESEL, na który zarejestrowany jest konkretny numer telefonu – operator nie weryfikuje, czy ktoś ma status ucznia/studenta. Oferta obowiązuje jednak wyłącznie w ofertach typu „internet na kartę”.

Aby z niej skorzystać, należy być użytkownikiem ww. taryfy lub kupić starter z tą ofertą (za 5 zł, 9 zł, 19 zł bądź 50 zł). W pierwszym przypadku mają oni czas na aktywację bonusu do 31 maja 2020 roku, zaś w drugim aż do 28 czerwca 2020 roku, choć jest jeden haczyk, o którym za chwilę.

Klienci mogą otrzymać w sumie dwa pakiety po 100 GB każdy. Aby zainicjować promocję, należy zainstalować aplikację mobilną Play24 i wybrać odpowiednią opcję w zakładce „Dla Ciebie”. Pierwsza paczka zostanie przyznana w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia aktywacji, natomiast kolejna po miesiącu. Obie będą ważne do 30 czerwca 2020 roku, więc im szybciej ktoś je aktywuje, tym będzie miał więcej czasu na wykorzystanie transferu, gdyż niewykorzystany przepada.

Gwoli ścisłości wypada dodać, że jeśli ktoś nie zużyje całych 100 GB z pierwszej puli, to pozostałe gigabajty skumulują się z następnym pakietem 100 GB. Dodatkowo Play automatycznie przedłuży też ważność konta do 30 czerwca 2020 roku, więc użytkownik nie musi martwić się o doładowanie konta do tego dnia.

Regulamin oferty promocyjnej „Nawet 200 GB dla studentów” dla ofert internet na kartę (PDF)

Źródło: Blog Play