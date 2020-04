W cyfrowym świecie tradycyjna prasa nie ma łatwo. Większość wydawców publikuje więc swoje artykuły w sieci, lecz nierzadko czytelnicy muszą zapłacić za dostęp do nich (ten model robi się coraz popularniejszy – stosuje go m.in. Gazeta Wyborcza). Jednocześnie do dyspozycji jest wiele platform, za pośrednictwem których, oczywiście za odpowiednią opłatą, można czytać wersje online różnych tytułów. VECTRA postanowiła sprezentować swoim klientom 14-dniowy dostęp do jednej z nich.

Usługa Prasa Online w VECTRA za darmo na 14 dni

Dzięki nowej promocji, wszyscy klienci sieci VECTRA mogą otrzymać za darmo dostęp do usługi Prasa Online na 14 dni, pod warunkiem, że już z niej nie skorzystali oraz nie zalegają z opłatami z jakiegokolwiek tytułu na rzecz operatora. Okres liczony jest od chwili otrzymania linku aktywacyjnego uprawniającego do rejestracji.

W ramach usługi Prasa Online użytkownik otrzymuje dostęp do ponad 100 tytułów na platformie Publico24 Newsstand, m.in. Wprost, ELLE, Do Rzeczy, National Geographic Polska, Men’s Health, Gala, Glamour, auto motor i sport, Focus, Claudia, Moje Gotowanie i Gość Niedzielny. Jak widać, każdy powinien tam znaleźć coś dla siebie, ponieważ jest w czym wybierać, a to tylko kilka przykładów.

Z usługi Prasa Online można korzystać zarówno na komputerze przez przeglądarkę, jak i w aplikacji na urządzeniach mobilnych (dostępna na systemy operacyjne Android i iOS). Co więcej, w tym samym czasie (w ramach jednego konta użytkownika) można czytać czasopisma nawet na dwóch różnych urządzeniach, i to zarówno w Polsce, jak i za granicą. Do tego da się je pobrać, aby zajrzeć do nich także wtedy, gdy nie ma się dostępu do internetu w danym momencie.

Usługę Prasa Online można włączyć m.in. za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej promocji (link w źródle). Po upływie 14 dni zostanie ona automatycznie zdezaktywowana i nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty. Klienci sieci VECTRA mogą jednak przedłużyć dostęp, kontaktując się z operatorem na przykład za pośrednictwem infolinii (601 601 601) lub w Salonach Firmowych i Biurach Obsługi Klienta.

Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2020 roku, aczkolwiek VECTRA nie wyklucza możliwości jej przedłużenia.

Regulamin promocji VECTRA „Usługa Prasa Online 14 dni” (PDF)

Źródło: VECTRA

