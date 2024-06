Play włączył nowe stacje. Lepszy zasięg nad Bałtykiem w sam raz na wakacje

Firma Play stawia kolejne stacje, które mają ulepszyć zasięg telefonii komórkowej. Operator poszerza swoją sieć w miejscowościach i miastach zlokalizowanych nad Bałtykiem. Wszystko po to, aby turyści i mieszkańcy mogli swobodnie korzystać z łączności w czasie wakacji.

Rozwój sieci „Fioletowego” operatora

Operator Play sukcesywnie powiększa liczbę stacji. Kilka miesięcy temu, a dokładniej w połowie kwietnia br., poinformował, że uruchomił ponad 130 kolejnych nadajników, dzięki którym użytkownicy tej Fioletowej sieci mogą cieszyć się lepszym zasięgiem. Liczbę stacji tego operatora szacuje się już na ponad 11,7 tysięcy – przedsiębiorstwo ewidentnie goni swojego Pomarańczowego konkurenta. Orange w pierwszym kwartale 2024 roku poinformowało, że posiada ponad 12,3 tysiąca nadajników. Teraz Play pochwalił się następnymi stacjami.

Najnowsze nadajniki powstały przede wszystkim w nadmorskich miastach i miejscowościach. Wybór tych lokalizacji nie jest przypadkowy – spora część Polaków latem wybiera się właśnie nad Bałtyk. Operator, idąc za potrzebami swoich użytkowników, od września zeszłego roku uruchomił kilkanaście nowych nadajników w sam raz na wakacyjny czas.

Gdzie powstały nowe stacje Play?

Niedobór zasięgu to spory kłopot, a napływ turystów do często niewielkich, turystycznych miejscowości, generuje problemy z dostępnością do sieci komórkowej. Jak zaznacza operator, w części miast i wsi, znajdujących się niedaleko wybrzeża Bałtyku, na co dzień zamieszkuje kilka czy kilkanaście tysięcy mieszkańców. W czasie wakacji sytuacja jednak diametralnie się zmienia, bo napływ turystów może zgromadzić w takiej miejscowości nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, a prawie każdy człowiek jest wyposażony w telefon komórkowy.

Nowe stacje operatora Play pojawiły się:

w województwie zachodniopomorskim: m.in. na terenie Darłowa, Dziwnowa, Gleźnowia i Sarbinowa;

w województwie pomorskim: m.in. na terenie Gdańska, Gdyni, Krynicy Morskiej, Łeby i Sopotu.

Z kolei na terenie Gdańska, Gdyni, Kołobrzegu, Władysławowa oraz Sopotu operator Play uruchomił sieć 5G w paśmie C.

Firma nie ma zamiaru na tym poprzestać, bo w planach pojawiły się już kolejne, nowe stacje – zdobywanie ostatnich pozwoleń na ich ulokowanie jest w toku. Projekt najprawdopodobniej zostanie zrealizowany w czasie rozpoczynającego się niebawem lata i ma objąć poprawę zasięgu sieci komórkowej na terenie Kołobrzegu, Świnoujścia oraz Dźwirzyna.