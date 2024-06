Tablet Chuwi Hi10 Max to niespotykany przypadek w tym segmencie

Na rynku debiutuje wiele tabletów w bardzo różnych cenach. Większość jednak łączy jeden aspekt – system operacyjny. Nowy Chuwi Hi10 Max jest natomiast przedstawicielem nielicznego gatunku urządzeń tego typu, bo ma na pokładzie Windows 11.

Tablet Chuwi Hi10 Max – specyfikacja

Postawienie na system operacyjny Windows 11 zdefiniowało specyfikację tego urządzenia. Nie zostało ono bowiem wyposażone w chipset marki Qualcomm, MediaTek czy Unisoc jak tablety z Androidem, tylko w układ firmy Intel. Konkretniej producent wykorzystał procesor Intel 12. generacji – Intel N100, produkowany z wykorzystaniem procesu Intel 7 (10 nm), który ma 4 rdzenie o maksymalnej częstotliwości taktowania 3,40 GHz oraz grafikę Intel UHD 750 MHz.

Wycisnąć siódme poty z serca sprzętu pomoże duża ilość szybkiej pamięci operacyjnej – 12 GB RAM LPDDR5 4800 MHz. Na brak pamięci masowej użytkownicy też nie powinni narzekać, ponieważ producent zamontował w tym urządzeniu dysk SSD o pojemności 512 GB (podczas gdy Surface Pro w bazowej wersji ma 256 GB).

Równie ważne są również parametry wyświetlacza, bo to z niego użytkownik będzie cały czas korzystał. Ekran ma przekątną 12,96 cala i rozdzielczość 2880×1920 pikseli (proporcje 3:2), którą producent określa mianem 3K, a do tego jasność do 300 nitów. Ponadto można go obsługiwać nie tylko palcem, ale też rysikiem, wykrywającym 4096 poziomów nacisku.

Chuwi Hi10 Max ma grubość 9 mm, zatem jest smukły, ale jednocześnie waży 775 gramów, czyli nie aż tak mało, aczkolwiek to nic dziwnego w przypadku tabletu z systemem Windows 11 (wspomniany już Surface Pro z 13-calowym wyświetlaczem waży 895 gramów). Obudowa urządzenia jest wykonana z metalu.

Sprzęt oferuje również Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6 oraz aparaty 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie. Producent podaje też, że w pełni naładowany akumulator pozwoli na… zaledwie 5 godzin pracy, co jest bardzo słabym wynikiem. Szczególnie gdy przypomnimy sobie, że po raz trzeci przywołany Surface Pro może działać na jednym ładowaniu nawet… 14 godzin (aczkolwiek on ma nowoczesny chipset i jest dużo droższy).

Cena Chuwi Hi10 Max, dostępność

Firma nie ujawniła jeszcze ceny swojego najnowszego urządzenia. Nie podała też daty rozpoczęcia sprzedaży, aczkolwiek zdradziła, że ma się ona rozpocząć już wkrótce.