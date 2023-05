Aplikacja PKP Intercity z przydatnymi nowościami

W przypadku aplikacji PKP Intercity można zauważyć, że ostatnio wprowadzane są rozwiązania, które podnoszą jej atrakcyjność. To zdecydowanie dobra informacja dla osób podróżujących pociągami. W najnowszej aktualizacji również nie zabrakło tych dobrych pomysłów.

Pobieranie biletu i dodawanie podróży do kalendarza

Jeśli chodzi o kupno biletów na przejazdy pociągami, to mamy dostępnych kilka wartych uwagi aplikacji (np. KOLEO). Cieszy również fakt, że dostępna jest oficjalna aplikacja PKP Intercity, która ma pewne niedociągnięcia, ale zdecydowanie nie możemy powiedzieć, że została zrobiona po linii najmniejszego oporu. Co więcej, częste aktualizacje pokazują, że komuś jednak zależy na oferowaniu dobrego narzędzia do kupowania biletów.

W najnowszej aktualizacji użytkownicy otrzymują możliwość pobrania biletu w formacie .pdf. Dzięki temu można łatwo przesłać go na inne urządzenie lub udostępnić bliskiej osobie. Wystarczy, że kupimy bilet w aplikacji, pobierzmy go w formacie .pdf, a następnie wyślemy do drugiej osoby z wykorzystaniem – przykładowo – Facebook Messengera lub innego komunikatora.

Druga nowość wprowadzona w najnowszej wersji PKP Intercity to możliwość dodawania terminu podróży do swojego kalendarza. To duże ułatwienie, szczególnie dla zabieganych i zapominalskich pasażerów, którzy dzięki nowej funkcji mogą lepiej zaplanować swoją podróż.

Warto tutaj wspomnieć, że ostatnio użytkownicy aplikacji otrzymali możliwość płacenia za bilety za pomocą Apple Pay, na co czekało wielu użytkowników iPhone’ów. Wcześniej bowiem mieli dostęp tylko do płacenia z wykorzystaniem danych karty płatniczej lub BLIKA. Do tego doszła możliwość wyszukiwania metastacji.

PKP Intercity chwali się liczbą sprzedanych biletów

Jak możemy przeczytać w opublikowanej informacji, aplikacja mobilna spotkała się z dużym zainteresowaniem pasażerów. Od początku jej działania sprzedało się w niej już ponad 500 tysięcy biletów.