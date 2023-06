Play daje nawet 5000 GB internetu w prezencie!

Operatorzy nieustannie podnoszą poprzeczkę. Niedawno T-Mobile ogłosiło, że jego klienci mogą otrzymać do 4800 GB w prezencie, ale teraz Play podbił stawkę do nawet 5000 GB, czyli 5 TB! Co trzeba zrobić, żeby zapewnić sobie taką dawkę dodatkowego internetu?

Nawet 5000 GB internetu w prezencie od Play

Od razu trzeba powiedzieć, że niniejsza promocja skierowana jest do osób, które wybiorą ofertę na kartę lub już z niej korzystają. Aby otrzymać dodatkowe gigabajty od operatora, należy aktywować cykliczny pakiet za 45 złotych miesięcznie – XL lub UA XL albo Miesiąc bez limitu GB za 50 złotych, a następnie aktywować promocję kodem *111*1232*1# bądź w aplikacji Play24.

Po aktywacji pakietu cyklicznego i włączeniu promocji otrzymacie pierwszy pakiet 400 GB internetu, a kolejne – po 400 GB każdy – po odnowieniu się pakietu cyklicznego. Łącznie dostaniecie w prezencie 4800 GB przez rok. Każda dodatkowa paczka gigabajtów będzie ważna przez 30 dni kalendarzowych. Promocja obowiązuje do 30 września 2023 roku, tj. do tego dnia można ją aktywować.

Jak jednak zostało wspomniane w tytule, klienci Play mogą otrzymać nie „tylko” 4800 GB, a nawet 5000 GB dodatkowego internetu. W jaki sposób? Nowi użytkownicy oferty na kartę po aktywacji nowego startera dostaną od operatora ekstra paczkę 200 GB na start.

Klienci, którzy wybiorą ofertę Play na kartę, mogą otrzymać w prezencie nawet 5000 GB na rok (źródło: Biuro prasowe Play)

Wciąż można też zyskać 2400 GB i 1200 GB internetu przez rok w prezencie

Jeśli 4800 GB internetu to dla Was za dużo lub nie macie potrzeby korzystać z pakietu za minimum 45 złotych miesięcznie, możecie skorzystać z innych promocji – obie również obowiązują do 30 września 2023 roku, tzn. do tego dnia można je aktywować.

Aby otrzymać 2400 GB przez rok, należy wykupić pakiet cykliczny za 40 złotych (L lub UA L) i aktywować promocję kodem *111*1233*1# – pierwszą dodatkową paczkę 200 GB otrzymacie od razu, a następne po odnowieniu się pakietu cyklicznego (łącznie 12 po 200 GB). Analogicznie działa promocja z 1200 GB ekstra – wymagane jest wykupienie pakietu cyklicznego za 35 złotych i aktywacja promocji kodem *111*1230*1#. Wówczas otrzymacie pierwszą paczkę 100 GB, a co kolejnych 30 dni następną – w sumie 12 po 100 GB. W obu przypadkach dodatkowy pakiet będzie ważny przez 30 dni od dnia aktywacji.

Nowe pakiety bez limitu w Play na kartę

Wraz z nową promocją, dzięki której można zyskać nawet 5000 GB w prezencie, Play odświeżył swoją ofertę na kartę. Od teraz klienci mają do wyboru cztery nowe pakiety:

S z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 30 GB za 30 złotych,

M z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 35 GB za 35 złotych,

L z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 50 GB za 40 złotych,

XL 5G z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami oraz internetem (60 GB z pełną prędkością) za 45 złotych.

Równocześnie odświeżono pakiety dla osób często komunikujących się z bliskimi w Ukrainie, którzy mają numery w sieciach Kyivstar, Vodafone i lifecell. Od teraz do wyboru są trzy:

UA M z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 30 GB w Polsce oraz 1000 minut do Ukrainy za 35 złotych,

UA L z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 40 GB w Polsce oraz 1000 minut do Ukrainy za 40 złotych,

UA XL 5G z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i internetem 5G bez limitu (50 GB z pełną prędkością) w Polsce oraz 1500 minut do Ukrainy za 45 złotych.

Przy okazji Play przypomina, że można w aplikacji Play24 skonfigurować usługę automatycznego doładowania konta (raz w miesiącu, przed odnowieniem pakietu lub przed utratą ważności konta) – pieniądze zostaną pobrane ze wskazanej karty płatniczej. Za pierwsze doładowanie, zrealizowane w ten sposób, klient otrzyma w prezencie pakiet 100 GB na 30 dni.