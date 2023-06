Polacy umieją liczyć. Nie stać ich na nowe smartfony

Wszyscy doskonale wiedzą jak jest – na pewno nie jest lekko. Wiele osób każdego dnia staje przed dylematem, co kupić, a czego zakup sobie odpuścić. Nie powinno być dla nikogo niespodzianką, że bardzo często Polacy rezygnują z kupienia nowego smartfona. Mają ku temu powody.

Ile Polacy wydają na sprzęt elektroniczny?

Według danych, zebranych przez GfK Polonia, które przekazuje Rzeczpospolita, w okresie od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku, czyli w ciągu pół roku, klienci w Polsce wydali na sprzęt elektroniczny 32,8 mld złotych, o 1,3 mld złotych więcej niż od października 2021 roku do kwietnia 2022 roku – większość tej kwoty (23,9 mld złotych) w sklepach stacjonarnych.

Najwięcej pieniędzy od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku polscy klienci wydali na urządzenia z kategorii telekomunikacja – aż 36 mld złotych (wzrost o 22,2% rok do roku). Dla porównania, za duże AGD zapłacili łącznie 19,8 mld złotych (-7,6% r/r), za sprzęt IT – 16,1 mld złotych (-2,1% r/r), za małe AGD 12,4 mld złotych (+6,6% r/r), a za elektronikę konsumencką 10,4 mld złotych (-22,5% r/r).

Polacy nie kupują smartfonów na potęgę

Wydawałoby się, że skoro w ciągu pół roku Polacy wydali na sprzęt elektroniczny więcej niż rok wcześniej, to sytuacja musi być naprawdę dobra. Tymczasem tak nie jest. Według danych, podawanych przez GfK Polonia, od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku Polsce sprzedało się 4,8 mln smartfonów i ich sprzedaż sukcesywnie kurczy się od czerwca 2022 roku, a w kwietniu br. ich ilościowo zmniejszyła się o 12,4%

Jednocześnie zauważono, że podczas gdy ilościowo sprzedaż smartfonów maleje, to wartościowo rośnie – w zależności od miesiąca nawet o 40% rok do roku, choć w kwietniu 2023 roku o „tylko” 10%. Oznacza to, że choć Polacy kupują coraz mniej telefonów, to płacą za nie więcej niż rok wcześniej.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Cytowany przez Rzeczpospolitą prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC w Polsce, powiedział, że sytuacja na rynku dóbr trwałych jasno pokazuje, jak gospodarstwa domowe oceniają sytuację ekonomiczną. Ponadto jego zdaniem inflacja zniechęca do kupowania elektroniki na raty, a bardzo często jej zakup jest finansowany właśnie w ten sposób.