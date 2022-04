Weź smartfon z 5G od Play i zapłać za pół roku

Sieć Play przygotowała bardzo ciekawą ofertę. Jeżeli poszukujecie urządzenia z dostępem do sieci 5G, to prawdopodobnie jest to promocja skierowana właśnie do was. Nowy smartfon otrzymacie już teraz, a komfortowo rozłożone płatności rozpoczną się nawet po wakacjach! Warto sprawdzić szczegóły.

Play postanowiło wyjść na przeciw oczekiwaniom tych klientów, którzy planują zmianę swojego smartfona na nowsze urządzenie z dostępem do sieci 5G, a do tego poszukują dobrej oferty abonamentowej. Nowa promocja daje klientom sporo elastyczności nie tylko w wyborze urządzenia, lecz również w określeniu sposobu spłaty – w tym także ratalnej, z odroczonym terminem rozpoczęcia.

źródło: Blog Play

Play zachęca elastycznością

Promocja jest skierowana dla tych klientów, którzy spośród oferty operatora wybiorą abonament głosowy i jeden wybrany smartfon. Raty 0% mogą zostać rozłożone na dowolny okres między 28 a 36 miesięcy. Dodatkowo, wysokość opłaty na start również zostanie ustalona przez użytkownika. Rozwiązanie jawi się jako bardzo korzystne dla tych, którzy nie chcą zbyt mocno nadwyrężać swojego domowego budżetu. Liczba rat, ich wysokość i kwota płacona na start zależą od woli klienta.

To jednak nie koniec udogodnień. Kolejnym z nich jest możliwość odroczenia raty za samo urządzenie. Nowy smartfon trafi do nas wraz z rozpoczęciem trwania umowy, jednak pierwszą opłatę za sprzęt poniesiemy dopiero za sześć miesięcy, czyli po wakacjach. Do tego czasu jedyną cykliczną opłatę będzie stanowić sam rachunek za abonament.

Wśród urządzeń dostępnych do wyboru znajdziemy m.in. Samsung Galaxy A53 5G, realme 9 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G czy OPPO A54 5G, a nawet zestaw OPPO Reno7 5G + OPPO Enco Free2. Oferta jest zasadniczo dość bogata i każdy bez problemu powinien znaleźć model dostosowany do swoich potrzeb, jak i możliwości finansowych – a o to w całej promocji operatorowi chodzi najbardziej.

Aby skorzystać z prezentowanego rozwiązania, należy dobrać smartfon do jednej z ofert głosowych. Do wyboru są pakiety S, S+, M, L lub HOMEBOX. Posiadają one nielimitowany dostęp do połączeń i SMS, zróżnicowane pakiety internetowe oraz pozwalają na korzystanie z kanałów telewizji PLAY NOW.