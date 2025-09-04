Znany YouTuber uruchomi własną sieć komórkową

Popularność niektórych YouTuberów wykracza daleko poza świat cyfrowy. Spora część z nich próbuje monetyzować swoją sławę na różne sposoby, m.in. oferując różne produkty czy usługi. Rzadko się jednak zdarza, żeby decydowali się oni na sektor telekomunikacyjny.

Nie tylko filmy na YouTube

Dziś na każdym kroku można zobaczyć działalność internetowych celebrytów w realnym świecie. Wystarczy wizyta w pierwszym lepszym sklepie spożywczym, aby natknąć się na lody, napoje energetyczne czy batony, za którymi stoją znane nazwiska i pseudonimy z sieci. Nie jest to oczywiście jedyny sposób monetyzacji sławy – równie dobrym sposobem jest oferowanie usług, które mogą być częściowo powiązane z profilem YouTubera, jak np. wypożyczalnia samochód prowadzona przez kogoś, kto na motoryzacji zjadł zęby.

Nie jest to oczywiście specyfika wyłącznie polskiego rynku. Weźmy chociażby na tapet Jamesa Stephena Donaldsona, znanego pod pseudonimem MrBeast. Amerykanin, oprócz działalności związanej z publikacją wideo na YouTube, stworzył własną markę słodyczy i przekąsek, sieć restauracji czy przygotował reality show dla Amazonu – Beast Games. Teraz 27-latek chce pójść w coś bardziej nietypowego.

YouTuber z własną siecią komórkową

Jak podaje Business Insider, powołując się na prezentację inwestorską, przygotowaną na początku 2025 roku, najpopularniejsza osobowość YouTube’a z 400 milionami subskrybentów planuje założyć własną sieć komórkową. Jak całość miałaby wyglądać w praktyce?

Oczywiście to nie jest tak, że MrBeast zacząłby szukać ochotników wśród fanów i rozpoczął stawianie masztów na własną rękę, a postępy publikował w formie serii wideo na YouTube (choć w dzisiejszych czasach wcale by mnie to nie zdziwiło). Beast Industries najprawdopodobniej zdecydowałoby się na zostanie operatorem wirtualnym, który korzystałby z infrastruktury innego przedsiębiorstwa – w ten sposób funkcjonuje np. Mobile Vikings, korzystający z sieci P4 czy Red Bull Mobile, działający na masztach T-Mobile.

Jaki byłby sens takiego ruchu? Jeżeli MrBeast przekonałby swoich fanów (przypominam, ponad 400 milionów użytkowników na całym świecie) do przesiadki na własną sieć, zyskałby sporą bazę na starcie, która mogłaby generować spore przychody w firmie. W najgorszym przypadku mógłby on skapitalizować inwestycję tak, jak zrobił to aktor Ryan Reynolds, który sprzedał Mint Mobile w 2023 roku za 1,35 miliarda dolarów.

Osoba blisko powiązana z biznesem MrBeasta poinformowała Business Insider, że zespół pracuje na szeregiem różnych inicjatyw i partnerstw oraz nie ma obecnie przygotowanego konkretnego planu dla mobilnego projektu, który dodatkowo nie jest priorytetem. Prezentacja sugeruje jedynie, że nowy operator mógłby zacząć działać już w 2026 roku.

Ciekawe, jak długo będziemy czekać, aż na polskim rynku ktoś zaryzykuje z podobnym pomysłem. Jeżeli MrBeast faktycznie założy własną sieć komórkową, to „Ekipa Mobile” w Polsce może okazać się wyłącznie kwestią czasu.