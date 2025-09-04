Najjaśniejszy smartwatch w historii. Garmin poszedł na całość

Garmin Fenix 8 Pro dołącza do rodziny multisportowych zegarków GPS z wysokiej półki. Wprowadza komunikację na wyższy poziom, a do tego proponuje nowy typ wyświetlacza – o zdumiewającej jasności.

Wypuszczony w ubiegłym roku Garmin Fenix 8 przypadł do gustu testującemu go Mateuszowi, co zaowocowało notą 8,6/10 i tym, że jego Apple Watch poszedł w odstawkę. Wśród niewielu minusów nasz tester wymienił odrobinę za ciemny ekran. A wspominam o tym, bo oficjalnej zapowiedzi doczekał się właśnie Garmin Fenix 8 Pro, który akurat na tym polu dokonuje prawdziwej rewolucji.

Garmin Fenix 8 Pro MicroLED (fot. Garmin)

Garmin Fenix 8 Pro dostał ekran MicroLED. To najjaśniejszy smartwatch w historii

Nowy Garmin Fenix 8 Pro został wyposażony w wyświetlacz MicroLED. To technologia stanowiąca alternatywę dla OLED-ów – tak jak w ich przypadku mamy do czynienia z indywidualnie podświetlanymi pikselami, ale diody nie są organiczne, co zwiększa ich żywotność i pozwala osiągać większą jasność. I właśnie – Garmin chwali się, że jego najnowsze dzieło to najjaśniejszy smartwatch, jaki kiedykolwiek powstał.

Na podświetlenie jego ekranu składa się ponad 400 tysięcy diod, które wspólnie zapewniają jasność sięgającą 4500 nitów. Dzięki temu widoczność powinna być pierwszorzędna, nawet wtedy gdy bezpośrednio na wyświetlacz będzie padać ostre światło. Przy okazji można też liczyć na bogate kolory i szerokie kąty widzenia.

Pozostań w kontakcie, nieważne gdzie jesteś i czy masz ze sobą telefon

Drugą kluczową cechą nowego smartwatcha jest zaawansowany system komunikacyjny, realizowany zarówno poprzez łączność satelitarną (InReach), jak i komórkową (LTE). Pozwala to na pozostawanie w kontakcie ze światem nawet na kompletnym odludziu. W grę wchodzą: powiadomienia z aktualną lokalizacją, dwustronna komunikacja tekstowa, połączenia głosowe i prognoza pogody – a wszystko to bezpośrednio z poziomu zegarka. Nie zabrakło też funkcji SOS, działającej przez całą dobę.

Poza tym Garmin Fenix 8 Pro został wyposażony w wielozakresowy system lokalizacji (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i Beidou), wysokościomierz barometryczny, kompas, żyroskop, akcelerometr i termometr. Listę uzupełniają jeszcze monitor tętna i pulsoksymetr. Użytkownicy mają do swojej dyspozycji komplet rozwiązań do czuwania nad zdrowiem, kondycją i samopoczuciem – na co dzień, w nocy, podczas treningów i w trakcie wypraw.

Oczywiście są także funkcje smart, takie jak powiadomienia z telefonu, sterowanie odtwarzaczem muzycznym czy dokonywanie płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem systemu Garmin Pay.

Garmin Fenix 8 Pro MicroLED (fot. Garmin)

Jest też wersja z ekranem AMOLED. Jej atutem jest czas pracy

Alternatywnie można postawić na model o tej samej funkcjonalności, ale wyposażony w panel AMOLED. W tym przypadku jasność nie będzie już aż tak imponująca (przy czym producent nie podaje konkretnych liczb), ale za to czas pracy będzie zdecydowanie dłuższy:

Fenix 8 Pro MicroLED Fenix 8 Pro AMOLED Tryb oszczędzania energii 14 dni 34 dni Tryb smartwatcha 10 dni 27 dni Tryb smartwatcha (AoD) 4 dni 15 dni Tryb GPS 44 godziny 78 godzin Tryb GPS (AoD) 18 godzin 56 godzin Tryb pełny 13 godzin 15 godzin Tryb pełny (AoD) 11 godzin 14 godzin

W obu przypadkach wyświetlacz został pokryty szkłem szafirowym i otoczony tytanowym bezelem. Przyciski zaś są metalowe i dodatkowo uszczelnione. W efekcie zegarek nie boi się wody – spełnia wymogi klasyfikacji 10 ATM.

Ile kosztuje Garmin Fenix 8 Pro? To zależy, na który ekran postawisz

Garmin Fenix 8 Pro z wyświetlaczem AMOLED dostępny jest w dwóch rozmiarach (47 mm i 51 mm), a jego cena wynosi 5589 złotych. Z kolei wariant z panelem MicroLED występuje tylko w tej większej wersji i trzeba liczyć się ze zdecydowanie większym wydatkiem – kosztuje 8599 złotych.

Zegarek we wszystkich trzech odsłonach trafi do sprzedaży 8 września 2025 roku.