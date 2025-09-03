Samsung szykuje się do powrotu na szczyt

Chcąc grać w najwyższej lidze smartfonów, warto rozwijać własną linię układów mobilnych. W tej kwestii ostatnie lata Samsunga to seria wzlotów i upadków. Teraz Koreańczycy przygotowują się do odzyskania dawnej renomy.

Nieudany Exynos 2500

Jeżeli chodzi o rozwijanie autorskich układów mobilnych, Samsung może zarchiwizować 2025 rok jako „ten gorszy okres”. Przejście na proces litograficzny 3 nm okazało się na tyle dużym wyzwaniem dla inżynierów i fabryk, że flagowe smartfony ponownie zostały wyposażone wyłącznie w SoC Qualcomma. Koniec końców Koreańczykom udało się wdrożyć chipset w składanym Galaxy Z Flip 7, jednak, jak wszyscy wiemy, składane urządzenia nie cieszą się jeszcze tak dużą popularnością jak klasyczne konstrukcje, więc niektórzy traktują ten ruch jako ratowanie twarzy.

Szczęśliwie dla Samsunga branża mobilna zmienia się na tyle dynamicznie, że sytuacja może się odwrócić z roku na rok. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 2026 Koreańczycy nie będą musieli wstydzić się swojego układu mobilnego.

Samsung Exynos 2600 w drodze do smartfonów

Według koreańskiego serwisu ETNews, Samsung przygotowuje się do masowej produkcji SoC Exynos 2600. Będzie to pierwszy procesor giganta wyprodukowany w procesie litograficznym 2 nm GAA. Według przedpremierowych informacji, jakie dostarczyły testy w oprogramowaniu Geekbench, nowy układ to dziesięciordzeniowa jednostka podzielona na trzy klastry:

główny rdzeń o taktowaniu 3,8 GHz,

trzy rdzenie wydajnościowe 3,26 GHz,

sześć rdzeni pracujących w częstotliwości 2,76 GHz.

Kluczowe dla nowego układu mobilnego nie jest jednak jego konstrukcja, a technologia Heat Pass Block. Jest to rodzaj pasywnego chłodzenia, które ma rozwiązać problem z nagrzewającymi się ostatnimi iteracjami chipsetów Exynos. W końcu nic nam po wysokich wynikach w testach, jeżeli w codziennych zadaniach smartfon szybko zaczyna parzyć w dłonie i wyłączać aplikacje w celu ochrony komponentów.

Kiedy zobaczymy najnowszego Exynosa w akcji? Najprawdopodobniej układ pojawi się w wybranych modelach serii Galaxy S26, która – zgodnie z tradycją serii – powinna zadebiutować w styczniu przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że nowy układ mobilny zmieni nieco układ sił na rynku, w którym TSMC zyskuje coraz mocniejszą pozycję.