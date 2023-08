Płatności bezgotówkowe coraz chętniej wybierane przez Polaków

Wielokrotnie mogliśmy już usłyszeć, że płatności bezgotówkowe cieszą się w Polsce sporą popularnością. Potwierdzają to również najnowsze dane, które wskazują, że coraz mniej Polaków płaci gotówką w sklepach.

Jest to prostu wygodniejsze

W 2020 roku mogliśmy usłyszeć, że Polacy coraz bardziej przekonują się do płatności zbliżeniowych, a dwa lata później dowiedzieliśmy się, że sporo osób korzysta z Apple Pay i Google Pay. Nie powinno to dziwić, bowiem płatności bezgotówkowe są po prostu wygodniejsze. Nie musimy ze sobą zabierać portfela, wyliczać dokładnie kwoty do zapłaty czy męczyć się z wydaną resztą, nie wspominając już o groszowych monetach.

Różne formy płatności bezgotówkowej są na tyle wygodne, że wiele osób nie wyobraża sobie, aby ich bank nie wspierał przykładowo Apple Pay czy Google Pay. W końcu wystarczy do terminala przyłożyć smartfon lub smartwatch, aby sprawnie zapłacić za wybrany produkt. Dodatkowo taka metoda jest po prostu bezpieczna.

Pokochaliśmy płatności bezgotówkowe

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa, w 2022 roku z wykorzystaniem płatności bezgotówkowych wykonano 62% wszystkich transakcji detalicznych w sklepach i punktach usługowych w Polsce. Co więcej, takie płatności stają się coraz popularniejsze, więc możemy wyjść z założenia, że korzystanie z gotówki w najbliższych latach będzie się zmniejszać.

(fot. Skitterphoto / pixabay.com)

Warto tutaj dodać, że ubankowienie Polaków pod koniec 2022 roku wynosiło 85%,

a w najmłodszych grupach wiekowych (18-26 lat) aż 91% – tak, młodzi z jeszcze większym entuzjazmem podchodzą do płatności bezgotówkowych. Owszem, starsi również coraz chętniej wybierają taką formę płacenia za produkty, bowiem – jak już wcześniej wspomniałem – jest ona wygodniejsza.

Oczywiście na popularyzację płatności bezgotówkowych ma wpływ wiele czynników, a nie tylko wyższy komfort. Z pewnością pomaga tutaj duża sieć terminali zlokalizowanych w całym kraju, która sprawia, że konsumenci mają pewność akceptacji płatności cyfrowych w większości branż. Także generalne trendy w zakresie transformacji cyfrowej i popularyzacja cyfrowych platform zakupowych, usługowych i transportowych sprzyjają instrumentom bezgotówkowym.

Wypada jeszcze odnieść się do danych Narodowego Banku Polskiego. Wynika z nich, że pod koniec 2022 roku w Polsce było ponad 1,2 mln terminali, a od końca września przybyło ich 10,8 tysięcy. Dowiedzieliśmy się również, że zwiększyła się liczba punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji płatności elektronicznych – 886,5 tysięcy pod koniec 2022 roku.

Nic więc dziwnego, że Polacy mając do wyboru płatności bezgotówkowe, a więc wygodną i powszechną formę płatności, decydują się właśnie w ten sposób płacić w sklepach i innych miejscach. W najbliższych latach będziemy obserwować kolejne wzrosty, ale miejmy nadzieję, że alternatywa w postaci klasycznej gotówki nigdy nie zniknie.