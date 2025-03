Bez aplikacji Ryanair nie polecisz. Jest jednak dobra wiadomość

Ryanair nadal chce całkowicie wyeliminować papierowe karty pokładowe, choć nieco później niż wstępnie zaplanowano. Od kiedy nie wsiądziesz do samolotu tego przewoźnika bez aplikacji?

Ryanair wyeliminuje papierowe karty pokładowe, ale później niż planowano

W październiku 2024 roku Ryanair zapowiedział rewolucję w odprawach. Prezes linii – Michael O’Leary – wspomniał, że w ciągu połowy roku spółka zrezygnuje z papierowych kart pokładowych na rzecz dokumentu wygenerowanego w aplikacji przewoźnika.

Sprawa nie przeszła bez echa – wszak nie każdy podróżny korzysta ze smartfona lub nawet go nie posiada. Co więcej, jesienią 2024 roku zaledwie 65% wszystkich pasażerów Ryanaira podjęło decyzję o pobraniu i zainstalowaniu aplikacji przewoźnika. Mimo to wielkie zmiany zapowiedziano na maj 2025 roku, a plany te kilka dni temu potwierdził prezes linii. Na ten moment prawie 80% pasażerów zaopatrzyło się w aplikację – choć jest to całkiem sporo, nadal pozostaje dość liczna grupa podróżujących, która z niej nie korzysta.

Przewoźnik najwyraźniej zauważył ten problem i zdecydował się opóźnić rezygnację z tradycyjnej metody odprawy. Ale rewolucja nadal planowana jest na obecny rok – a konkretnie na 3 listopada 2025 roku.

Rewolucja w odprawach w Ryanair – co oznacza dla pasażerów?

Od początku zimowego rozkładu lotów klienci Ryanair nie będą mieli możliwości pobierania i drukowania fizycznych, papierowych kart pokładowych. Fizyczna forma zostanie zastąpiona przez elektroniczne karty wygenerowane w aplikacji Ryanair. Choć zmiana może utrudnić części pasażerów życie, przewoźnik wymienia kilka zalet. Jedną z nich – która szczególnie powinna ucieszyć podróżujących – jest wyeliminowanie większości opłat za odprawę na lotnisku.

Elektroniczna Karta pokładowa w aplikacji (źródło: Sklep Google Play)

Poza tym Ryanair wspomina, że rezygnacja z papierowych kart pokładowych wpłynie na zredukowanie śladu węglowego przez eliminację zbędnego zużycia papieru. Według szacunków linii lotniczych każdego roku dokumenty te generowały ponad 300 ton odpadów.

Co więcej, przewoźnik oferuje coraz dłuższą listę funkcji dostępnych w aplikacji. W programie można między innymi:

składać zamówienia „na miejsce”;

na bieżąco sprawdzać informacje i aktualizacje na temat lotów;

monitorować status terminala, bramek i wejść na pokład;

poszukiwać alternatywnych opcji lotów w przypadku zakłóceń;

gromadzić wszystkie dokumenty potrzebne w podróży w jednym miejscu.

Aplikację Ryanair można pobrać na Androida ze Sklepu Google Play i na iPhone z Apple App Store.