Opłata za bagaż podręczny w Ryanair i Wizz Air pod lupą UOKiK. Wszczęto postępowanie

Pasażerowie linii Ryanair i Wizz Air mogą wziąć ze sobą na pokład bagaż podręczny bez dodatkowych opłat, pod warunkiem, że spełnia on określone przez regulamin kryteria. Do UOKiK wpłynęło jednak wiele zgłoszeń, że przewoźnik zmuszał do zapłacenia za transport bagażu, ponieważ rzekomo przekraczał on dopuszczalne wymiary.

Bagaż podręczny Ryanair – dopuszczalne wymiary i maksymalna waga

Pasażerowie taniej linii lotniczej Ryanair mają prawo zabrać ze sobą na pokład bagaż podręczny o wymiarach maksymalnie 40x20x25 cm. Koszt jego transportu jest zawarty w cenie biletu. Na swojej stronie przewoźnik informuje, że może to być torebka, plecak albo torba na laptopa. W sklepach internetowych można jednak też kupić torby, które idealnie spełniają kryteria – kosztują one kilkadziesiąt złotych, w zależności od modelu.

Ponadto pasażerowie, lecący samolotem irlandzkiej firmy, mogą wziąć na pokład również bagaż podręczny o wymiarach maksymalnie 55x40x20 cm. Ryanair informuje, że może on ważyć maksymalnie 10 kilogramów i musi zmieścić się do schowka na bagaż nad fotelami. Za taką możliwość trzeba jednak już dodatkowo zapłacić, wykupując pierwszeństwo wejścia na pokład.

Zapłacić trzeba również za przewóz bagażu rejestrowanego, który może ważyć nie więcej niż 20 kilogramów, a jego wymiary nie mogą przekraczać 80x120x120 cm. Takiego bagażu nie można już wziąć na pokład – należy go nadać w punkcie odprawy przed udaniem się do stanowiska kontroli bezpieczeństwa.

źródło: Ryanair

Ryanair pozwala również zabrać na pokład bezpłatnie dwie sztuki bagażu dla niemowląt (na każde dziecko) – w wieku od 8 dni do 23 miesięcy włącznie, a także bagaż dziecięcy o wymiarach maksymalnie 45x35x20 cm i wadze do 5 kilogramów dla dzieci, które podróżują na kolanach osoby dorosłej.

Bagaż podręczny Wizz Air – dopuszczalne wymiary i maksymalna waga

Osoby, które lecą samolotem linii Wizz Air, mogą wziąć bezpłatnie na pokład bagaż podręczny o wymiarach 40x30x20 cm – przykładowo plecak, torebkę lub torbę na laptopa albo torbę o idealnych wymiarach, dostępną w wielu sklepach internetowych.

Bezpłatny bagaż podręczny może ważyć maksymalnie 10 kilogramów i musi zmieścić się pod fotelem przed pasażerem. Wizz Air dopuszcza wejście na pokład z walizką na kółkach, jeśli kółka zwiększają dozwolone wymiary o maksymalnie 5 cm. Przewoźnik umożliwia też zabranie bezpłatnie jednego bagażu dla niemowlęcia do 2 lat – maksymalne wymiary to 40x30x20 cm, a waga – 10 kilogramów.

Pasażerowie, którzy wykupią usługę Wizz Priority, mogą zabrać ze sobą na pokład drugi bagaż podręczny o wymiarach maksymalnie 55x40x23 cm i wadze do 10 kilogramów. Ponadto Wizz Air zezwala na podróżowanie z nawet sześcioma sztukami bagażu rejestrowanego, nadawanego do luku przy stanowisku odprawy przed przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa.

Bagaż rejestrowany może mieć wymiary maksymalnie 149x119x171 cm oraz wagę 10, 20, 26 lub 32 kilogramów. Także w tym przypadku przewoźnik podaje, że kółka mogą zwiększać wymiary bagażu maksymalnie o 5 cm.

Opłata za bagaż podręczny Ryanair i Wizz Air – UOKiK wszczyna postępowanie wyjaśniające

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napłynęło wiele skarg, w których pasażerowie skarżyli się, że Ryanair lub Wizz Air kazał im zapłacić za bagaż podręczny, który powinien zostać przewieziony za darmo, ponieważ nie zmieścił się do sizera. Jest to metalowa skrzynka, która stoi przy każdej bramce i może zostać użyta przez pracowników do weryfikacji wymiarów bagażu.

W minionych tygodniach w sieci pojawiło się wiele filmów, na których widać, że pracownicy skrupulatnie sprawdzają, czy pasażerowie wzięli ze sobą bagaż podręczny, który spełnia kryteria do bezpłatnego przewozu. Wcześniej było to sporadyczne. Według niektórych głosów sprawiło to, że podróżujący pozwalali sobie zabierać ze sobą większe torby, ponieważ byli przekonani, że nikt się do tego nie „przyczepi”.

Przewoźnicy przez długi czas przymykali na to oko, ale od kilku miesięcy kontrole wymiarów bagaży w sizerach nie są czymś wyjątkowym. Do UOKiK napłynęło wiele zgłoszeń, w których pasażerowie informują, że Ryanair albo Wizz Air kazał im zapłacić kilkaset złotych za bagaż podręczny, ponieważ ten nie zmieścił się do sizera, mimo że ich zdaniem spełniał wymagania i wcześniej podróżowali z nim bez żadnych zastrzeżeń.

Pasażerowie skarżyli się, że pomiar odbywa się w pośpiechu, a w przypadku problemów pracownicy nie pozwalają sprawdzić bagażu przy użyciu innego sizera. Podróżującym nie podoba się też to, że opłatę można uiścić tylko kartą, a w przypadku odmowy zapłacenia nie ma możliwości wejścia na pokład samolotu.

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował się wszcząć postępowanie wyjaśniające, dotyczące zasad przewozu bagażu podręcznego przez przewoźników lotniczych. UOKiK analizuje postanowienia umowne związane z warunkami przewozu bagażu podręcznego, sprawdza, jakie informacje otrzymuje konsument kupujący bilet, procedurę pomiaru bagażu, zasady naliczania opłat, konsekwencje dla konsumentów w przypadku braku ich uiszczenia oraz sposób rozpatrywania reklamacji dotyczących – w ocenie klientów – niesłusznie nakładanych opłat.

źródło: UOKiK

Opłata za bagaż podręczny może naruszać zbiorowe interesy konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w sytuacji, gdy postępowanie wyjaśniające wykaże, iż obecne zasady dotyczące przewozu bagażu podręcznego oraz obciążania konsumentów opłatami za nadbagaż mogą naruszać prawa konsumentów, Prezes UOKiK rozpocznie postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone lub postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.